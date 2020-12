Gf Vip, Elisabetta Gregoraci sfoggia dei bracciali che non passano inosservati ai telespettatori, la cifra è da perdere la testa, svelati tutti i dettagli dei suoi look nella casa più spiata d’Italia, ecco quanto costano

Ieri sera nella puntata in prima serata del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha sfoggiato un look da urlo, ma ai telespettatori più attenti non è sfuggito un dettaglio importante su i suoi accessori, in particolare si sono soffermati sui suoi bracciali, infatti ultimamente su twitter, il pubblico si diverte a ricercare tutte le informazioni sugli outfit indossati dalla Gregoraci, scoprendo le cifre esorbitanti dei suoi vestiti e dei suoi gioielli.

Purtroppo Elisabetta ha deciso di abbandonare il gioco, sentendo la mancanza del figlio Nathan, molti sul web si sono detti dispiaciuti di non vedere più i suoi look pazzeschi, ma comunque la showgirl rimarrà nella casa ancora fino a lunedì sera, per poter sfoggiare un’ultima volta un outfit da far girare la testa.

Gli utenti, sono stati attratti grazie a una frase detta da Selvaggia Roma “dammi un bracciale e mi pago 5 vacanze“, subito è partita la caccia al prezzo dei suoi gioielli, scoprendo alla fine il prezzo assurdo di tutto il suo look indossato durante la puntata di ieri sera, ecco quanto costano.

Elisabetta Gregoraci, ecco quanto costano i suoi bracciali indossati al Gf Vip

Look Elisabetta

Abito Elisabetta Franchi €499

Scarpe Aquazzura €550

Orecchini Dior € 390 #GFVIP pic.twitter.com/KNVxsrFQwc — ManuelDiGioia (@DiGioiaManuel) December 4, 2020

Elisabetta Gregoraci, anche ieri sera, si è mostrata in tutta la sua eleganza indossando un abito bellissimo, rosa cipria, di Elisabetta Franchi, gli utenti dopo qualche minuti dall’inizio della puntata hanno subito scoperto la cifra assurda del suo outfit, l’abito costa 499€, le scarpe firmate Acquazzurra invece 550€ e gli orecchini di Dior hanno un costo di 390€ per un totale di 1439€, anche in questo caso i telespettatori si sono impegnati tantissimo per cercare tutte le informazioni sul prezzo del suo look, ma essendo ormai esperti investigatori non hanno avuto nessuna difficoltà.

I famosi bracciali di Elisabetta di Cartier

€46400

€11500

€7150 #gfvip pic.twitter.com/6YgICs3LRL — ManuelDiGioia (@DiGioiaManuel) December 4, 2020

Ma oltre agli indumenti citati qui sopra, il pubblico non ha potuto fare a meno di notare i braccialetti della Gregoraci che ha indossato nel corsa dell’ultima puntata, soprattutto incuriositi per la frase detta da Selvaggia Roma, che mentre commentava insieme alle sue amiche l’outfit di Elisabetta ha detto “dammi un bracciale e mi pago 5 vacanze“, gli utenti sono rimasti sorpresi scoprendo la cifra dei gioielli firmati da Cartier, che si aggira intorno a una cifra da perdere la testa, i tre braccialetti hanno rispettivamente un valore di 7150€ e 11500€ per un totale di 46400€, vedendo la cifra scioccante alcuni utenti hanno commentato il post su twitter scrivendo “In pratica ai suoi polsi (anche con gli altri bracciali)ci sta la casa che vorrei comprarmi con anni di sacrifici ” e ancora “mi ci pago la vita per i prossimi 5 anni e passa“.

Anche ieri sera la Gregoraci non è passata inosservata, purtroppo lunedì sarà l’ultima sera in cui vedremo i suoi look da capogiro, vedremo se nell’ultima puntata ci stupirà ancora di più.

