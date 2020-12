Elisabetta Gregoraci, la dedica che commuove i follower: “Presto tornerò da te”

Elisabetta Gregoraci ha emozionato i suoi follower di Instagram con un messaggio per una persona importantissima della sua vita. Scopriamo di chi si tratta

La showgirl nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip ha annunciato la sua decisione di voler abbandonare il gioco. Cosa che ha già fatto anche Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti ieri sera ha annunciato di non sentirsi più nello spirito di continuare il gioco, e per questo è arrivata la volontà di finire anticipatamente la sua esperienza all’interno della casa. Grande tristezza per l’amico Tommaso Zorzi, legatissimo ad Oppini, che non ha trattenuto le lacrime per questa decisione comunque nell’aria dell’amico. Decisione che ha preso anche l’ex di Flavio Briatore, che è restata nella casa dopo l’insistenza di Alfonso Signorini, che è riuscito a trattenerla almeno fino alla puntata di lunedì prossimo. Ma i continui litigi con Selvaggia Roma potrebbero indurre la showgirl calabrese ad anticipare la sua uscita di scena. La motivazione?

Elisabetta Gregoraci ha più volte manifestato la volontà di uscire dal gioco a causa del prolungamento del programma fino a febbraio. Non riuscirebbe a restare nella casa lontano dal suo amore della vita. Parliamo del figlio Nathan Falco che non vede l’ora di riabbracciare al più presto. “Io ho già vinto” ha commentato ieri in diretta. Un messaggio dal suo profilo Instagram conferma la volontà della showgirl di riabbracciare al più presto il figlio Nathan Falco, avuto dalla relazione con Flavio Briatore. La foto su Instagram mostra proprio mamma Elisabetta insieme al figlio, con un messaggio che ha commosso tutti i suoi follower: “Ci sono cose che non tornano più indietro…Nathan la mamma tornerà prestissimo da te ♥️”. Forte la delusione dei suoi follower che hanno preso malissimo la decisione della showgirl, qualcuno ha addirittura deciso di non guardare più la trasmissione con l’uscita di scena di una delle protagoniste più attese alla vigilia.