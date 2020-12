Continuano le pesanti accuse al GF Vip di Elisabetta Gregoraci nei confronti di Giulia Salemi. La show girl calabrese non aveva voluto raccontare i dettagli delle presunte richieste economiche dell’influencer all’ex marito Flavio Briatore, rimanendo piuttosto vaga, ma oggi aggiunge alcuni dettagli che aggravano la posizione della Salemi.

Non si placano le polemiche all’intero della casa del GF Vip. Elisabetta Gregoraci aveva lanciato la bomba alcuni giorni fa, incalzata da Alfonso Signorini, aveva raccontato che Giulia Salemi avrebbe avuto un comportamento ambiguo con il suo ex marito Flavio Briatore per ricevere favori a sfondo economico. In sintesi la Salemi avrebbe avuto un comportamento da gatta morta per scroccare a Briatore, aperitivi, cene e addirittura un alloggio dove passare le vacanze in Sardegna. Un’ accusa gravissima, subito respinta dalla Salemi che ha negato ogni cosa aggiungendo di aver sempre pagato i suoi conti e soprattutto di non avere mai avuto un atteggiamento ammiccante con Briatore. La Gregoraci, durante la diretta di lunedì scorso, non aveva voluto aggiungere i particolari delle presunte richieste ma erano bastate le smorfie fatte mentre la Salemi si difendeva a lasciar supporre che dietro ci fosse qualcos’altro.

Probabilmente anche per la spaccatura tra i concorrenti avvenuta negli ultimi giorni all’interno della casa del GF Vip, dove parecchi Vipponi sostengono Giulia, oggi Elisabetta ha voluto rincarare la dose. La bella calabrese in confessionale ha raccontata di 100 di chiamate della Salemi a Briatore in ogni momento della giornata, anche in momenti di relax durante i quali Elisabetta, Flavio e il figlio Nathan Falco erano a casa. “Non voleva proprio pagare. Non voleva pagare a cene e non voleva pagare il pernottamento. Lo ha fatto capire e lo ha detto” ha raccontato Eli in confessionale. Le parole di Elisabetta hanno trovato riscontro anche nell’affermazione di Patrizia De Blanc, che durante l’ultima diretta condotta da Alfonso Signorini, aveva affermato di aver parlato con Flavio Briatore che confermerebbe di aver ricevuto avance dall’influencer e di non essersela mai filata. Elisabetta durante il confessionale ha poi dichiarato che siano successe anche altra cose che preferirebbe non raccontare, mettendo la pulce nell’orecchio ai telespettatori. Non ci resta che attendere che Eli vuoti il sacco per capire meglio la motivazione del grande astio della calabrese nei confronti della Salemi, e siamo sicuro che Alfonso Signorini non si farà scappare l’occasione di approfondire la faccenda.

