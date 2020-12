L’esperienza al Grande Fratello Vip ha tirato fuori tutti gli scheletri nell’armadio di Elisabetta Gregoraci e secondo il settimanale Nuovo TV, Flavio Briatore sarebbe pronto a rivedere l’accordo di mantenimento concesso alla ex moglie. Ecco cosa ha fatto infuriare il manager.

Guai in vista per Elisabetta Gregoraci. Secondo il settimanale Nuovo Tv la showgirl calabrese potrebbe avere non pochi problemi una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. Il motivo? Il suo ex marito Flavio Briatore sarebbe stufo dei pettegolezzi riguardanti Elisabetta, e secondo il magazine di Alfonso Signoretti, sarebbe furioso e pronto a rivedere gli accordi del divorzio. I programmi di gossip si sono interessanti moltissimo alla vita privata della Gregoraci e in questi due mesi sono usciti diversi scheletri nell’armadio. Il primo e forse il più scandaloso è stato il racconto dell’ex di Elisabetta, Mino Magli. L’imprenditore, ospite di Barbara D’urso, ha raccontato di aver continuato la sua relazione con la presentatrice anche dopo l’inizio della storia d’amore con Flavio Briatore. Secondo Magli, la Gregoraci avrebbe mantenuto il piede in due scarpe fino a quando lui ha avrebbe deciso di chiudere la relazione.

Accuse pesanti, alle quali Elisabetta dovrà rispondere appena uscita dal reality di canale cinque. Ma non è finita qui, Briatore sarebbe furioso anche per l’amicizia speciale tra a sua ex moglie e l’ex Velino di Striscia la notizia Pierpaolo Pretelli. Un’amicizia molto intima che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più, soprattutto nelle ultime settimane Elisabetta ha manifestato una gelosia nei confronti di Pierpaolo che manifesta un interesse molto più profondo di una semplice amicizia. Ma come se non bastasse, sempre secondo Nuovo Tv, Briatore sarebbe infastidito anche dal presunto linguaggio segreto usato da Elisabetta per comunicare con l’esterno. La showgirl è stata ripresa più volte mentre si toccava il cuore e guardava la telecamera, gesto che secondo molti sarebbe indirizzato alla presunta nuova fiamma Stefano Coletti. Insomma presunti fidanzati fuori dalla casa, ex che mettono in dubbio la sua fedeltà nel matrimonio e una relazione speciale con un coinquilino hanno spazientito Flavio Briatore, che ha deciso di partire per Dubai con il figlio Nathan Falco, anche per stare lontano dal polverone mediatico creato attorno alla ex moglie. E una volta finita l’esperienza nella casa del Grande Fratello, sembrerebbe che Briatore voglia rivedere le generose condizioni che aveva concesso alla ex in sede di divorzio. Sarà vero? L’unica cosa certa al momento è che Elisabetta abbandonerà presto la casa per passare il natale con la famiglia e il figlio Nathan Falco.

