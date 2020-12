Belen Rodriguez stupisce in intimo: il commento di Laura Chiatti scatena il web

Belen Rodriguez protagonista su Instagram: la showgirl ha lasciato tutti i follower di senza parole con il suo intimo bollente

La showgirl ha conquistato l’attenzione del web con un post che ha messo in risalto le sue qualità fisiche. Che in verità non sono nuove ai suoi fan. La bellezza argentina ha da poco terminato la sua esperienza televisiva nel programma “Tu si que vales” dove oltre alle sua bellezza e sensualità, ha mostrato anche la sua bravura nel condurre un programma che ha tenuto incollati allo schermo milioni di italiani nella prima serata del sabato sera. Da tempo la showgirl riesce ad attirare l’attenzione dei follower di Instagram, dove gli apprezzamento davvero non le mancano. Infatti sulla sua pagina ufficiale sono quasi 10 milioni i follower che la seguono in tutte le sue uscite pubbliche. Dopo la fine della storia con Stefano De Martino adesso la sorella di Cecilia sembra aver trovato anche la stabilità con la relazione con Antonino Spinalbese.

Belen Rdriguez appare serena ed innamorata dopo un estate di veleni e polemiche tra lei ed il suo ex. In uno degli ultimi post pubblicati su Instagram è apparsa in tutta la sua bellezza e sensualità, con una foto in intimo scuro che ha messo in evidenza le sue curve bollenti. La bellezza argentina ha ottenuto un successo clamoroso con lo scatto che ha ottenuto oltre 500 commenti e 200mila like. A conferma dell’amore che i follower hanno nei suoi confronti a distanza di anni dalla sua prima apparizione in Italia. Tra i tanti follower e personaggi dello spettacolo che hanno voluto commentare il so scatto è arrivata anche Laura Chiatti. L’attrice e la showgirl sono amiche da tempo. “Sei bella da togliere il fiato” ha scritto sotto la foto Laura Chatti. Mostrando di apprezzare lo scatto che per la verità ha lasciato senza parole tutto il mondo del web per l’ennesima volta.