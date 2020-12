In un’intervista per “iO Donna” Elodie si racconta e parla del rapporto con il rapper Marracash, rivelando: “Per lui divento una geisha“.

Conosciuta al grande pubblico per essere una personalità molto forte e decisa, una vera e propria tigre dagli artigli affilati, Elodie ha però svelato durante un’intervista a “iO Donna” che nel rapporto con il suo amato Marracash diventa “una geisha”, ecco che cosa ha detto a proposito.

Il lato pragmatico di Elodie

Elodie lo ha rivelato a “iO Donna“, rivista settimanale rosa, inserto del sabato del “Corriere della Sera”: nel rapporto con Marracash la cantante si trasforma in una geisha. E ha parlato del suo rapporto d’amore con il rapper e produttore discografico, il cui nome di nascita è Fabio Bartolo Rizzo.

“Se io e Fabio ci lasciassimo starei malissimo“, ha confessato Elodie, spiegando come questa sia l’unica eccezione che la farebbe stare male in caso le cose non andassero come previsto: nell’intervista infatti ha ammesso di non essere capace di restare triste per troppo tempo, spiegando di sentirsi molto pragmatica.

“Tanto domani mi devo sveglia’ ché ho da fa’. È un’attitudine naturale, immagino. Sono nata così“, ha scherzato la ex concorrente di Amici.

La cantante ha ricordato anche come da piccola fosse capace di guardare le cose brutte che le succedevano dandogli un nome ed un senso, e mettendole così in ordine non era costretta a subirle. È proprio così che è diventata una maniaca del controllo, sviluppando un attaccamento alla vita le impedisce di stare male.

“Pure quando finiva una relazione passavo oltre in fretta“, ha dichiarato, ma questo non è certo il caso della sua storia con Marracash perché, come ha spiegato, allora starebbe invece malissimo.

La love story con Marracash

La loro bella storia d’amore è nata nel 2019 sul set di Margarita, la famosa hit che ha spopolato nell’estate di quell’anno. “Durante le riprese del video ero un po’imbarazzata“, aveva detto scherzando ai microfoni di Radio Deejay, “Non volevo ammetterlo ma già mi piaceva“. I due in realtà si erano conosciuti qualche tempo prima, durante un concerto di lui, ma a quel tempo Elodie non aveva provato per lui molta simpatia.

“Siamo estremamente diversi ma con similitudini profonde“, ha detto a proposito della relazione con la sua dolce metà. “Lui è aria e io sono terra, lui è un artista e lavora di creatività, io sono più attaccata al “dovere”. Siamo buffi, affettuosissimi, ci ammazziamo di risate. Una bella intesa“, ha spiegato con tenerezza.

Marracash “mi sprona ad essere migliore”

Come racconta la nota cantante, il compagno Marracash l’ha molto aiutata, alimentando la sua aspirazione ad essere sempre migliore: “Voglio che sia orgoglioso di me“, ha detto infatti Elodie, spiegando come l’amore abbia una forza particolare, che rende più leggeri e più belli.

“Starei continuamente lì a prendermi cura di lui: sono geisha, realizzo le cose prima che mi vengano chieste“, ha ammesso nell’intervista la 30enne.

È la prima volta che la cantante si trova in questa situazione, abituata in amore a volersi fare rispettare ad ogni costo e tante volte anche esagerando in questa direzione: per principio alcune gentilezze infatti non le ha mai concesse a nessuno. Ma questa volta con Marracash è diverso, perché Elodie è perdutamente innamorata ed ha capito che a causa delle sue manie di controllo in passato si è trovata troppe volte ad avere relazioni unicamente con uomini da dover gestire.

Insomma, la speranza è che tra loro duri il più possibile e che, perché no, donino presto ai loro fan un nuovo featuring!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Leggi anche -> X Factor, Mika fa “una gaffe” e svela un segreto su Hell Raton

Leggi anche -> Aurora Ramazzotti, il regalo piccante di un fan, “non voglio scandalizzarvi”