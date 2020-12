Arriva un inedito triangolo amoroso all’interno del GF Vip. Giacomo Urtis confessa a Cristiano Malgioglio di avere una cotta per Tommaso Zorzi, ma secondo il chirurgo plastico delle star, l’influencer sarebbe innamorato di Francesco Oppini.

Giacomo Urtis in pochissimo tempo è diventato uno dei protagonisti più amati del GF Vip, legando con tutti i concorrenti della casa. Un legame speciale però sarebbe in corso con Tommaso Zorzi. Il chirurgo dei Vip ha confessato a Cristiano Malgioglio, di provare dei sentimenti per l’influencer milanese. Un sentimento appena nato che però sembra aver creato in Giacomo già molta gelosia. Urtis infatti non riesce ad accettare il legame profondo tra Tommaso e Francesco Oppini. Se il copione io amo lui, ma lui ama l’altro è abbastanza comune, anche al di fuori della casa del GF, Urtis sta cercando di scoprire di più sul rapporto tra i due amici per capire quando e se dichiararsi con Tommaso. La cosa che ha infastidito di più il chirurgo è stata la disperazione di Tommaso alla notizia dell’imminente uscita di Oppini, che sembra aver deciso di abbandonare la casa per passare il Natale con la famiglia e la fidanzata. Secondo Urtis la reazione è spropositata per una semplice amicizia, e secondo lui Zorzi sarebbe innamorato di Francesco. Il rapporto Zorzi -Oppini è scresciuto nel tempo e secondo molti sarebbe diventato molto ambiguo.

Selvaggia : a lui piace Tommaso

Anche Cristiano Malgioglio conferma che anche secondo lui l’influencer si sarebbe preso una bella cotta per il figlio della Parietti, cosa normalissima a 25 anni. L’unico problema è che Francesco Oppini è fidanzato e soprattutto ha sempre dichiarato di essere eterosessuale. Non ci sarebbero quindi speranze per Tommaso che a questo punto potrebbe ripiegare su Giacomo. Anche Selvaggia Roma e Dayane Mello si sono accorte del debole di Urtis per Tommy e durante una chiacchierata in veranda gli hanno consigliato di aspettare e intanto cominciare sondare il terreno per vedere se il sentimento potrebbe essere ricambiato. Sul web invece sono iniziate le polemiche: per tanti utenti quella di Urtis sarebbe solo una strategia per attirare l’attenzione su se stesso e utilizzare la notorietà dell’influencer amatissimo dal pubblico.

