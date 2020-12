Vediamo insieme la voce che sta circolando in queste ultime ore per quanto riguarda un nuovo amore di Gigi D’Alessio dopo Anna Tatangelo.

Lui è un cantante molto amato ed apprezzato, e stiamo parlando di Gigi D’Alessio, che dopo la fine della sua relazione con Anna Tatangelo sembrava non avesse aperto nuovamente il suo cuore ad un’altra donna.

Ma vediamo meglio insieme la voce che sta circolando in queste ultime ore.

Gigi D’Alessio: lei è il nuovo amore dopo Anna Tatangelo, ed è uguale

La coppia formata da Gigi D’Alessio e dalla bella cantante di Sora, Anna Tatangelo, la relazione è terminata, per la seconda volta, dopo moltissimi anni che erano insieme.

Loro si erano conosciuti quando Anna era davvero molto giovane, ed in tanti avevano parlato male, se così possiamo dire, della loro relazione come qualcosa di solamente mediatico.

Ma con il loro amore, hanno dimostrato che era una relazione seria, e che non avevano problemi a mostrarsi in pubblico.

Dalla loro relazione è nato anche il loro unico figlio, Andrea, che quest’anno ha fatto la comunione e nella piccola festa che hanno potuto fare ha riunito per qualche ora la coppia.

Recentemente Anna Tatangelo, ha completamente stravolto il suo look, passando ad un biondo molto chiaro, ed ha modificato anche la sua immagine, sembrando leggermente più aggressiva.

Si era vociferato su Anna, durante questa estate, che potesse avere qualche interessa verso un’altro uomo ma poi il tutto è stato smentito.

Mentre per quanto riguarda Gigi, non c’erano ancora state nessun tipo di voci in merito, ma in queste ultime ore, sembra da fonti molti vicini al cantante napoletano, ci sia una donna.

Questa donna, sembra essere molto simile alla bellissima Anna Tatangelo, e come lei sembra essere più giovane.

Per il momento, non ci sono ne conferme ne smentite in merito, e non ci sono ancora immagini rubate, su chi sia la donna.

E voi cosa ne pensate di questa voce che stà iniziando a girare su Gigi D’Alessio? Come mai, se fosse vero, la donna è molto simile ad Anna Tatangelo?