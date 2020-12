Vediamo insieme di capire che cosa è successo durante l’intervista fatta da Mara Venier a Patty Pravo e perché si è dovuta scusare.

Lei è la regina della domenica in televisione, e stiamo parlando della super amata e seguita Mara Venier.

Vediamo meglio insieme che cosa è successo ieri durante una intervista in particolare.

Mara Venier: l’inconveniente durante l’intervista a Patty Pravo “Scusate”

Anche ieri è andato in onda il programma che vede la conduzione di Mara Venier, ovvero Domenica In.

LEGGI ANCHE —-> AL BANO: LA BERTè SVELA UN PARTICOLARE SULL’AMICO IN DIRETTA A THE VOICE

Ci sono stati molti ospiti, e tra di loro c’era anche la mitica cantante Patty Pravo, che ha parlato della sua carriera, e di qualche episodio in particolare che le è successo.

Ma durante l’intervista, molto interessante, come avviene sempre quando vengono fatta da Zia Mara, è successo qualcosa che nessuno si aspettava.

Ovvero, la padrona di casa di Domenica In, ha dovuto interrompere per ben due volte, la sua intervista.

Il motivo, di questo stop era per via di alcuni voci fuori campo, molto probabilmente degli autori, e per richiamare l’attenzione ha dovuto dire “Scusate”, anche in modo particolarmente infastidito.

LEGGI ANCHE —-> CAN YAMAN ANNUNCIA FELICE UNA GRANDISSIMA NOVITà IN ARRIVO A BREVE!

Subito dopo, ha potuto proseguire la sua interessante intervista alla regina della musica Patty Pravo.

La cantante, ha anche dichiarato di aver cantato in molte lingue, quasi 9, perché è molto affascinata dal linguaggio.

E poco prima di essere interrotta stava parlando qualcosa accaduto a Pechino, ed una volta ripresa l’intervista, per cercare di “tranquillizzare” gli animi ha dichiarato: “In che lingua stavano parlando?”

Patty ha continuato poi dichiarando, che nel momento di massimo successo, ha lasciato la sua carriera per ben 5 anni trasferendosi a San Francisco, in America, perché si sentiva troppo oppressa dalla sua carriera musicale.

E voi cosa ne pensate di quanto accaduto durante l’intervista che stava facendo Mara Venier a Patty Pravo? Ha fatto bene richiamando l’attenzione di chi la disturbava?