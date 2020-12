Miriam Leone, lo spacco che infiamma il web: “Sua maestà la bellezza” – FOTO

Miriam Leone ha scatenato i follower di Instagram con un post che ha messo in evidenza la sua straordinaria bellezza e sensualità

L’attrice siciliana ha messo in evidenza ancora una volta la sua bellezza ed estrema sensualità con un post su Instagram che ha raccolto un grande successo tra i follower. Non è la prima volta che accade che accade, considerando che per lei è forte il successo in questo periodo. Tra le star del cinema italiano, parliamo di un personaggio pubblico che sta raccogliendo tantissimi consensi tra un set ed un altro, anche per la grande passione che i follower mostrano nei suoi confronti. La sua bellezza mediterranea ed un fisico perfetto la pongono tra i personaggi più seguiti sia nelle sue apparizioni tra televisione e cinema che sul web. Infatti il suo profilo viene regolarmente preso d’assalto dai follower ad ogni pubblicazione, con una vera e propria pioggia di like e di commenti che riceve di volta in volta aggiorna i fan sui suoi lavori cinematografici o nelle scene di vita quotidiana.

Miriam Leone riesce sempre a stupire il suo pubblico grazie alle sue doti fisiche e ad una bellezza che non passa di certo inosservata. Nell’ultimo post che ha pubblicato in uno spot promozionale di un noto marchio, ha scatenato le fantasie dei fan con una foto che ha raccolto come sempre un risultato impressionante di consensi tra like e commenti. Lo spacco al vestito ed il gioco del vedo non vedo ha reso incandescente l’atmosfera, con i fan che si sono fiondati nei commenti di complimenti per lei. Uno tra tutti ha espresso in pieno il gradimento che riesce a scatenare nei fan: “Sua maestà la bellezza” ha scritto. Ma tantissimi altri post hanno evidenziato la passione degli ammiratori che non diminuisce mai. Post che anche stavolta abbiamo pubblicato sotto lasciando a voi ogni giudizio.