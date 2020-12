Elettra Lamborghini, il post su Instagram è da perdere il fiato: un dettaglio lascia senza parole

Elettra Lamborghini ha scatenato i suoi follower di Instagram con una foto che ha fatto rapidamente il giro del web per un dettaglio bollente

Mai banale e sempre travolta dalla passione dei follower, la cantante bolognese sa bene come attirare l’attenzione su di se. Grazie alla sua simpatia tutta romagnola, appare irresistibile ai suoi fan non solo per doti fisiche ma anche per quelle caratteriali. Il suo voler mantenere un rapporto diretto con i follower attraverso tantissime Instagram Stories la rende un personaggio seguitissimo ed amato, non solo dal pubblico adulto ma anche dai più piccoli. Che impazziscono per lei tanto che sta spopolando in questo periodo ma “Elettra mania” con l’album di figurine dell’influencer ed il suo primo libro a fumetti che racconta la sua storia. Insomma, davvero un bel periodo per lei che è un personaggio pubblico amatissimo. Bella e sensuale, brava come artista e come influencer, si sta godendo adesso anche la vita familiare dopo il matrimonio di settembre con il Dj Afrojack.

Elettra Lamborghini ed il marito sono stati nei giorni scorsi a Dubai, trascorrendo quella che è stata la luna di miele della coppia dopo il matrimonio da favola di settembre. Nelle sue ultime Instagram Stories ha messo in evidenza una parte del corpo che ha fatto impazzire i suoi ammiratori. Sensuale e formosa come sempre, il décolleté abbondante non è sfuggito ai follower che sono rimasti senza parole di fronte alla sua forte fisicità. Insomma, l’ennesimo scatto che ha catturato l’attenzione dei follower che non si sono limitati ad osservare ma anche a complimentarsi con lei. Un selfie bollente che l’ha messa in primo piano, con il suo sguardo malizioso e la scollatura abbondante che ha distratto i follower. Ennesima dimostrazione della passione che il web nutre nei suoi confronti, con i numeri che parlano per lei e che la proiettano tra i personaggi celebri del web e della televisione. Post pubblicato sotto per fare a voi la possibilità di commenti.