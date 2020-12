Diletta Leotta fa impazzire i follower di Instagram: la conduttrice in una storia su Instagram ha mostrato un dettaglio davvero bollente

La conduttrice e speaker radiofonica ha scatenato i suoi follower con una Instagram Stories che ha messo in evidenza la sua bellezza ma anche le sue qualità fisiche che non passano inosservate. Dopo il fine settimana in giro per i campi di calcio di serie A come inviata principale di DAZN, la giornalista è tornata al suo lavoro su Radio 105 insieme a Daniele Battaglia. Un lunedì che ha regalato sorrisi ai radio ascoltatori, ma anche immagini mozzafiato ai fan del web. La bellezza siciliana ha davvero fatto perdere la testa ai suoi ammiratori, che la seguono con passione ad ogni sua pubblicazione su Instagram. Bella e in grandissima forma, anche in questa nuova pubblicazione è stata capace di attirare su di sé l’attenzione del popolo di Instagram. Che apprezza non solo la sua simpatia ma anche la sua bellezza e sensualità. Finita al centro del gossip per la storia che sembra vivere una pausa di riflessione con Daniele Scardina, adesso si concentra sul lavoro e sulle sue passioni, non lasciando mai soli i follower che possono ammirarla sia nelle sue uscite lavorative che in quelle della vita privata. Anche in un momento difficile come quello dell’emergenza Coronavirus, che sta vivendo la sua seconda fase in tutta Italia, riesce sempre a regalare emozioni e sorrisi ai suoi fan.

Diletta Leotta ha cominciato alla grande la sua settimana. Di solito il lunedì rappresenta il giorno peggiore per tutti i lavoratori che tornano a lavoro dopo un fine settimana di riposo e relax. Invece con le sue Instagram Stories è riuscita ad emozionare tutti i fan con delle immagini che hanno fatto sorridere ma anche stropicciare gli occhi per come è stata definita bella ed irresistibile. Non è la prima volta che accade che la bellezza siciliana riesce a far perdere la testa ai follower di Instagram. Infatti i post che pubblica, che siano video o foto fanno spesso il giro del web in pochi minuti dalla pubblicazione. Anche stavolta le sue storie hanno messo in evidenza un fisico mozzafiato oltre che una scollatura che ha reso incandescente l’atmosfera, con i follower che hanno commentato con entusiasmo non trovando più aggettivi per definire la sua bellezza. Che continua a far innamorare migliaia di fan. Nel video si avverte un atmosfera natalizia e scherzosa nonostante il periodo non felicissimo che l’Italia sta vivendo. “E’ tornata la regina” hanno commentato i suoi amici della radio che insieme a lei si divertono nelle dirette del programma su Radio 105. Pochi secondi che hanno regalato l’ennesima emozione ai fan, con il video che abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo commentare a voi.