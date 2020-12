Miley Cyrus confessa: “Ecco perché ho divorziato da Liam Hemsworth”

Miley Cyrus racconta per la prima volta i dettagli della sua separazione dal marito Liam Hemsworth. La coppia dopo una lunghissima relazione durata quasi dieci anni ha deciso di dirsi addio nel 2018 dopo un solo anno di matrimonio. Oggi Miley svela il motivo.

La storia d’amore tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth è stata una favola che per anni ha fatto sognare tutti i loro fan. La ragazza star dei programmi Disney e il biondo bellissimo attore, formavano una coppia perfetta. Bellissimi, ricchi, giovani e innamorati, erano l’invidia di tutti. Si erano conosciuti nel 2009 sul set del film “The last song” e da quel giorno la coppia è diventata inseparabile, almeno per qualche anno.

La relazione ha cominciato a scricchiolare, dopo il cambiamento di rotta della cantante che da candida eroina dei bambini ha decido di trasformare la sua immagine scegliendo un lato decisamente più trasgressivo. Sono celebri le sue esibizioni da censura agli MTV Awards e i video musicali delle sue canzoni dove appare sempre seminuda e in atteggiamenti decisamente strani (celebre la sua interpretazione in intimo su una palla da demolizione). Un cambio di immagine che pare non sia per niente piaciuta all’allora fidanzato Liam e da quel momento sono iniziati gli interminabili tira e molla. Nel 2010 la coppia si lascia, per poi tornare insieme l’anno dopo. Pare resistere fino al 2013, quando entrambi annunciano la fine della relazione e iniziano altre frequentazioni. Nel 2016 però la coppia torna insieme e nel 2018 corona la relazione con un intimo matrimonio in California. Solo un anno dopo a sorpresa ma non troppo, i due ufficializzano il divorzio. La ex coppia non aveva mai voluto svelare i motivi della chiusura definitiva della loro storia d’amore ma nelle ultime ore Miley Cyrus ha voluto affrontare l’argomento.

La cantante racconta che ha deciso di sposare Liam Hemsworth, dopo l’incendio che ha distrutto la loro casa di Malibu, a seguito del quale entrambi persero ogni oggetto custodito dell’abitazione. Un momento che Miley descrive come devastante, in un attimo tutti i suoi ricordi erano svaniti: le fotografie, i testi originali delle sue canzoni e migliaia di cose con un grande valore sentimentale. Di li la decisione di legarsi all’unica cosa che era rimasta del suo passato, Liam Hemsworth.

Ricorda inoltre di aver amato follemente l’ex marito e quello tra di loro sarà un amore che durerà per sempre. La cantante però ha dichiarato di era stufa dei continui litigi tra di loro. La coppia quindi ha deciso di proseguire la propria vita prendendo strade separate. Liam Hemsworth da diverso tempo frequenta Gabriella Brooks mentre Miley Cyrus non ha ancora ufficializzato nessuna relazione.

