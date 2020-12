Vediamo insieme per quale motivo una delle coppie, che era nel cuore di moltissime persone è in guerra, stiamo parlando di Anna e Gigi.

Loro sono stati una coppia molto amata e seguita, e nel momento in cui si è parlato di una fine della loro relazione in molti speravano che non fosse vero, stiamo parlando di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio.

Vediamo insieme per quale motivo sembra esserci una sorta di guerra, o meglio scontro tra i due.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è guerra aperta: svelato cosa sta succedendo!

La loro è stata, come abbiamo detto una unione molto amata e seguita, ed in tanti facevano il tifo per loro, dopo la loro prima riunione a seguito di un momento che hanno passato separati.

Ma purtroppo, anche questo secondo tentativo non è andato come ci si aspettava, e alla fine hanno terminato la loro relazione.

Nei prossimi giorni, però, ci sarà uno scontro tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, ma a livello di televisione.

Il motivo è che nella giornata di sabato 12 novembre, Anna sarà impegnata come giudice nella finale del programma condotto da Michelle Hunziker, ovver All Togheter Now.

Mentre, potremmo vedere Gigi D’Alessio, in uno speciale per Telethon dove insieme a lui ci saranno Serena Rossi e Rocio Munoz.

Il programma dove Anna è impegnata come giudice è stato davvero molto amato e seguito, tanto che è passato nelle ultime puntata dalla giornata di mercoledì a quella del sabato sera, e la finale sarà sicuramente super seguita.

Per quanto riguarda, invece, lo spettacolo che andrà in onda per Telethon, lo scopo principale è la raccolta fondi per la ricerca, e sicuramente sarà molto seguito come succede tutti gli anni.

Per questo motivo ci sarà una serata dove Anna e Gigi si scontreranno, ma solamente a livello di telespettatori.

Secondo voi chi vincerà questa particolare sfida tra i due bravissimi e super amati cantanti italiani?