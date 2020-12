Caterina Balivo, l’appello dei follower: “Torna in tv, abbiamo già troppi influencer”

Caterina Balivo ha postato una foto su Instagram parlando di queste strane feste di Natale: i follower le hanno fatto una richiesta precisa

La conduttrice sta intervenendo molto spesso su temi di attualità come quelli dell’emergenza Coronavirus e del condizionamento delle abitudini degli italiani che soprattutto in queste settimane vedranno sostanziali cambiamenti nelle loro abitudini. Soprattutto con l’arrivo di queste festività natalizie che costringeranno a rimanere in casa e senza i tradizionali cenoni che hanno caratterizzato le abitudini di tutta Italia. La conduttrice napoletana ha abbandonato, anche per la presenza delle criticità derivanti dalla pandemia, il suo lavoro in televisione. Prendendosi una pausa, il classico anno sabbatico, per dedicarsi ad amori ed affetti familiari. Una decisione che ha trovato la delusione di tantissimi fan. La sua presenza sul web ha riscosso un grandissimo successo soprattutto su Instagram, con i follower che mostrano un grandissimo interesse nei suoi confronti non solo come professionista ma anche come donna.

Caterina Balivo è infatti oggettivamente una bella donna che riesce a far perdere la testa a molto ammiratori. Fisico perfetto e curve che non passano in secondo piano, spesso riesce a catalizzare l’attenzione su di se con post che mettono in risalto le sue qualità fisiche. Spesso però la conduttrice prende spunto da foto o video che condivide sui social per esporre le sue opinioni su argomenti principali, come lo è adesso quello dell’emergenza Coronavirus che in questa seconda fase sta mettendo in crisi il paese. Poco fa con un post ha voluto esprimere la sua amarezza per lo stato delle cose: “Non ci saranno cene, abbracci o eventi, ma ognuno a casa propria può cercare un effetto wow e natalizio. Un po’ di tempo fa mi sono divertita ad immaginare un look per questo #Natale2020“. Post che parte dei follower ha commentato con entusiasmo per la bellezza della conduttrice, ma c’è stata anche qualche critica di qualcun altro: “Torna in televisione, che di influencer ne abbiamo anche tanti”. Voi cosa ne pensate?