Ezio Greggio e la fidanzata di 27 anni Romina: “Vi svelo perché sto insieme a lei”

Ezio Greggio ha svelato ai fan il perché della relazione con la giovane fidanzata, senza andare troppo nei particolari della loro storia

La differenza di anni tra i due è considerevole. Il noto conduttore ed attore ha compiuto 66 anni mentre l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ne ha 27. E questo aspetto ha attirato forti critiche tra l’opinione pubblica. I due hanno sempre risposto che quando si parla di amore non si deve guardare all’età ma all’intesa che ci può essere tra due persone. Così i due vanno avanti per la loro strada senza tenere conto delle critiche che possono attirare su di loro. E’ stato il conduttore di Striscia la Notizia in alcune interviste a raccontare come stanno le cose tra lui e la bella e giovane Romina Pierdomenico. La giovane a quanto pare ha davvero rapito il cuore dell’attore e conduttore, che non si cura di quello che può pensare la gente su una relazione che fa storcere il naso a qualcuno.

Ezio Greggio da anni conduce insieme ad Enzo Iacchetti il tg satirico Striscia la Notizia. E a quanto pare le cose per lui vanno abbastanza bene anche per la relazione ormai stabile con la giovane Romina che dura da due anni. Da quanto si apprende dal diretto interessato, la loro intesa sarebbe aumentata anche durante il lockdown, con prospettive di matrimonio che non sarebbero da scartare. “Romina è una persona davvero speciale per me, e non posso aggiungere altro. Si, perché la vita privata è privata, e non ne parlo di sicuro con voi”. Il riferimento è alla stampa ed al mondo del gossip. Una conferma però ci sta, ed è quella della forte intesa che ci sarebbe tra i due, con la voglia di stare insieme e di condividere passioni ed emozioni. Tutto il resto, polemiche in primis, le lasciano scivolare, senza curarsi di quanto possa pensare la gente sulla loro situazione.