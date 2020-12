Samantha De Grenet presto su canale 5: la showgirl infatti ha rivelato che anche lei sarà una nuova concorrente del Grande Fratello Vip. Il suo annuncio sui social ha lasciato tutti senza parole.

Ha deciso di annunciarlo tramite i suoi canali social: Samantha De Grenet varcherà le soglie della famosa porta rossa per entrare a far parte del gruppo dei concorrenti del GF Vip 5, ecco come lo ha comunicato ai suoi seguaci.

L’annuncio su Instagram

Nel video diffuso su Instagram la showgirl lo comunica a tutti i suoi followers insieme alla fidata make-up artist Arianna. “Devo darvi una notizia pazzesca“, esordisce Samantha De Grenet, esprimendo tutta la voglia di rendere partecipi i fan.

“Sono stata bravissima perché sono stata in silenzio fino ad adesso, di solito non mi tengo un cecio in bocca“, scherza la modella, dimostrando grande capacità di autoironia, “ma siccome è ufficiale ora ve lo dico: entro al Grande Fratello!“. Solo dopo la conferma dell’ufficialità della cosa, quindi, Samantha ha potuto comunicare ciò che succederà settimana prossima.

“Non preoccupatevi per me, preoccupatevi più per quelli che stanno dentro“, scherza di nuovo la De Grenet.

Anche se consapevole che alcune persone potrebbero storcere il naso alla notizia della sua entrata al Grande Fratello la donna ha fatto sapere che in realtà tutto si può fare in maniera onesta e sorridente, quindi perché precludersi un’esperienza? Tutto ci può insegnare qualcosa. E poi lancia un appello: “Seguitemi, sostenetemi e difendetemi se ce ne fosse bisogno“.

Il suo account Instagram affidato ad Arianna

Nella seconda parte del video poi l’attrice spiega come mentre si troverà nella Casa il suo canale Instagram sarà gestito proprio dalla sua truccatrice Arianna e di come questa sia stata una scelta per evitare di lasciare in mano il proprio profilo ad un’agenzia. Meglio invece affidare il compito ad “Una persona che ha cuore e anima“, come la ha definita la stessa showgirl.

L’entrata dei nuovi concorrenti nella Casa

Dopo la conferma del prolungamento del reality show fino a febbraio, alcuni concorrenti hanno deciso di abbandonare la Casa prima della fine del programma, tra cui Francesco Oppini, Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci.

Alfonso Signorini aveva già anticipato che presto sarebbero entrati 9 new entry tra i vipponi della Casa più chiacchierata d’Italia, e le prime indiscrezioni su chi potrebbero essere sono già arrivate. Oltre a Samantha De Grenet infatti pare che i prossimi futuri gieffini saranno, tra gli altri, Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra, Filippo Nardi, disc jockey e conduttore televisivo, e Andrea Zenga, figlio di Walter Zenga.

