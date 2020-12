Gf Vip, Adua Del Vesco sotto accusa per una frase sui disabili, il web insorge chiedendo la squalifica della gieffina, ecco cosa ha detto

Adua Del Vesco al centro di una polemica, la ragazza avrebbe pronunciato una frase inappropriata sui disabili, gli utenti sul web sentendo le sue parole hanno iniziato ad aggredirla chiedendo la squalifica immediata dal Gf Vip, scopriamo cosa ha detto la giovane attrice.

Ancora una volta un concorrente della casa ha pronunciato una frase di troppo, urtando la sensibilità di alcuni telespettatori, questa volta nella bufera mediatica troviamo Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, l’attrice chiacchierando con le amiche si è fatta sfuggire un’affermazione infelice “Non ho bisogno di nessuno. Sta cosa che sembro handicappata, basta“, Selvaggia Roma sentendo la frase, l’ha subito sgridata dicendole “no non devi dire queste cose“, ormai il danno è fatto e la ragazza potrebbe rischiara la squalifica.

Ma la stessa Selvaggia qualche giorno fa è stata protagonista di una frase che non ha fatto piacere ai telespettatori, urtando anche lei la sensibilità dei disabili, aveva detto “Non mi fare nemmeno passare come mongoloide“, la show girl si è trovata al centro di una polemica da parte del CoorDown, associazione che tutela la sensibilità delle persone con la sindrome Down, i quali volevano un provvedimento disciplinare contro la ragazza chiedendo l’eliminazione immediata di Selvaggia dal reality, cosa che la produzione del Gf Vip non ha preso in considerazione, visto che la web influencer sta continuando a vivere serenamente la sua esperienza senza ricevere nemmeno una strigliata di capelli da parte di Alfonso Signorini.

Adua Del Vesco a rischio squalifica, il web non perdona

La frase detta da Adua Del Vesco è stata pronunciata mentre era con le sue due amiche, Dayane Mello e Selvaggia Roma, le ragazze stavano parlando di nomination e la modella brasiliana ha chiesto a Selvaggia di stare vicino a Rosalinda nel caso in cui fosse lei a dover uscire dalla casa del Gf Vip, per questa affermazione Adua è sbottata dicendo “sta cosa che sembro handicappata basta“ come per dire che lei non ha bisogno di sostegno dalle altre persone, ovviamente avrebbe potuto utilizzare parole meno incisive per esprimere il concetto, per questo motivo gli utenti del web hanno iniziato a far circolare il video della frase inappropriata su twitter, chiedendo al reality l’eliminazione dell’attrice.

Non è ancora chiaro se la produzione prenderà provvedimenti nel confronti di Adua, ma non escludiamo che le associazioni impegnati nella tutela dei disabili chiedano nuovamente dei provvedimenti nei confronti della concorrente, per quanto riguarda la decisione del reality si esclude la squalifica, vedendo come si sono comportati nei confronti di Selvaggia, magari questa volta Alfonso Signorini tornerà sulla questione per riprendere le due ragazze.

