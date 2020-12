Daniele Scardina, nuova pausa con la Leotta: “Ora penso solo al ring” 

Daniele Scardina non conferma il ritorno di fiamma con Diletta Leotta e parte per gli Stati Uniti. Il campione passerà i prossimi due mesi a Miami per prepararsi agli incontri del prossimo anno.

Daniele Scardina torna a parlare della sua tormentata storia d’amore con Diletta Leotta. Intervistato dalla gazzetta dello sport, dopo aver parlato dell’esperienza da ballerino a Ballando con le stelle 2020 e dei suoi prossimi programmi sportivi, non ha potuto glissare la domanda riguardante la conduttrice sportiva.

Secondi i giornali di gossip la coppia sarebbe nuovamente tornata insieme dopo la separazione della scorsa estate ma i due diretti interessati non hanno ancora confermato nè smentito il ritorno di fiamma. Le foto pubblicate dl settimanale vero sembrano però non lasciano dubbi: i due sono stati immortalati mentre si scambiano bacie abbracci fuori da un famoso hotel a cinque stelle della capitale. Durante l’intervista Scardina sembra aver messo un punto alla storia con la Leotta e parla della relazione solo al passato. In particolare il pugile racconta che la sua storia con la modella e conduttrice è stata una grande storia di vero amore.

LEGGI ANCHE > MERCEDESZ HENGER, IL POST DEL PRIMA E DOPO SU INSTAGRAM LASCIA SENZA PAROLE – VIDEO

Parlando al passato sembrerebbe quindi che almeno per il campione la storia sarebbe definitivamente finita e solo un bellissimo ricordo. Incalzato dal giornalista Daniele svela inoltre che le sue priorità ora sono solo quelle sportive sul ring. Dopo aver preso parte al talent show dedicato alla danza, Scardina è infatti partito immediatamente per Miami, dove inizierà gli allenamenti per prepararsi ai prossimi incontri. Il campione ha raccontato che il suo rientro in patria è previsto per il prossimo febbraio e non vede l’ora di riprendere i suoi impegni sportivi, rimasti fermi a lungo a causa del Coronavirus. Dopo la breve pausa di riflessione della scorsa estate sembrava che la storia fosse ripartita ma dopo queste dichiarazioni sembra che Scardina abbia messo nuovamente la relazione in stand by. Ma le ultime parole dell’intervista fanno ancora sperare i fan della coppia. Il pugile infatti ha concluso affermando che nella vita: “Mai dire mai” lasciando aperta la possibilità della conferma del ritorno di fiamma.

LEGGI ANCHE > MATRIMONIO FABRIZIO CORONA, LA FUTURA SPOSA: “DOPO 5 ANNI È NORMALE SPOSARSI