Fabrizio Corona nega il suo presunto matrimonio con la manager Pasqualina Del Grosso ma lei sembra pensarla diversamente. L’ex fotografo racconta di conoscere la Del Grosso da 20anni ma di avere solo un rapporto di amicizia, lei invece conferma, raccontando che la cerimonia sarà il coronamento della loro storia d’amore che dura da cinque anni. Chi dei due non sta raccontando la verità?

Un caso veramente particolare quello che ha convolto l’ex fotografo Fabrizio Corona e la sua presunta futura moglie Pasqualina Del Grosso. Non sembrano mai finire i guai per l’ex di Nina Moric, dopo i continui guai con la legge, la querelle per l’affidamento del figlio Carlos Maria con la modella croata e le tantissime polemiche per le sue deliranti affermazioni in tv, ora si aggiunge anche un presunto matrimonio con la manager Pasqualina Del Grosso. La faccenda è iniziata settimana scorsa quando il sito Dagospia ha pubblicato le affissioni delle partecipazioni si nozze tra Fabrizio Corona e la Del Grosso. La soffiata era stata fatta qualche ora prima da Nina Moric, che durante una Instagram stories aveva spifferato che l’ex marito si stava per risposare con una donna di 50anni e che nel frattempo viveva una relazione extraconiugale con Mariana Rodriguez. Uno scoop approfondito da tutti i magazine di cronaca rosa. E qui la situazione si complica. Mentre la futura sposa ha confermato la notizia del matrimonio, descrivendolo come un fatto assolutamente naturale dopo cinque anni di relazione e ricordando che a confermare la sua versione c’è l’evidenza delle pubblicazioni, Fabrizio Corona nega tutto.

LEGGI ANCHE > MELORY BLASI, SORELLA DI ILARY, È INCINTA: IL VIDEO DOVE SVELA IL SESSO

L’ex imprenditore racconta di conoscere la Del Grosso da 20anni ma tra di loro ci sarebbe solo un rapporto d’amicizia. Specifica inoltre che la faccenda è molto delicata e lei sarebbe malata mentalmente. Secondo Corona, Pasqualina avrebbe mandato i suoi documenti via Pec falsificando il suo consenso e richiedendo così l’autorizzazione al comune per il matrimonio. Due versioni molto diverse della stessa storia. Lei convintissima del grande amore che sta vivendo con Corona a chi le fa notare che secondo molti lui starebbe frequentando la modella Mariana Rodriguez, risponde che quando arriva a casa lei non c’è e con la modella ci sarebbe solo un rapporto lavorativo. Inoltre ricorda che se Fabrizio ha deciso di sposarla lo ha fatto con serietà e il tempo darà ragione e dimostrerà l’unione della coppia.

LEGGI ANCHE > MERCEDESZ HENGER, IL POST DEL PRIMA E DOPO SU INSTAGRAM LASCIA SENZA PAROLE – VIDEO