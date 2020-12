Gabriel Garko nel salotto di Live-Non è la D’Urso, racconta come sono andate veramente le cose tra lui e l’ex fiamma Manuela Arcuri. L’attore si confessa e racconta i particolari della relazione nata 10 anni fa e durata 6 mesi.

E’ arrivata la resa dei conti tra Gabriel Garko e Manuela Arcuri. Il bel attore recentemente ha deciso di confessare al pubblico il suo orientamento sessuale liberandosi così dal peso e dalle pressioni che per anni hanno reso la sua vita un inferno. Garko ha ammesso di essere omosessuale e di aver dovuto nascondere la sua natura per poter lavorare. Il suo personaggio da sex symbol avrebbe risentito molto della notizia e l’attore insieme al suo entourage aveva deciso di tenere nascosta la cosa. Una decisione che ha inevitabilmente condizionato la sua vita, costringendolo ad avere relazioni finte con donne e a nascondere quelle reali con i suoi compagni. Fino alla famosa diretta del Grande Fratello Vip, dove a fianco della sua ultima finta compagna Adua Del Vesco, ha raccontato ai telespettatori che tutte le sue storie d’amore erano “favole”, inventate a tavolino. Un momento molto emozionante dove Garko, per la prima volta ha esternato tutta la sofferenza che la scelta di nascondere la sua vera natura ha portato nella sua vita. Le due compagne storiche Adua Del Vesco e Eva Grimaldi hanno confermato che le loro relazioni con Gabriel non erano reali, confermando le parole dell’attore. Storia diversa invece quella di Manuela Arcuri, fidanzata di Garko per 6 mesi più di 10 anni fa. L’attrice ha sempre affermato che la loro storia vera, consumata e mossa da una vera passione. Parole che sembravano strane viste l’orientamento sessuale di Garko, ma Barbara D’Urso nella puntata di ieri di Live-Non è la D’Urso ha voluto far chiarezza invitando entrambi per un confronto. Nella lunga intervista Gabriel Garko ha confermato le parole di Manuela Arcuri confermando la veridicità della relazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Live – Non è la d’Urso (@livenoneladurso)

Gabriel racconta che mentre con Eva Grimaldi e Adua Del Vesco era d’accordo con Manuela è stata una storia vera. I due attori si sono piaciuti e da li è nata una relazione, durante la quale Garko ha avvertito la sua lotta interiore e successivamente capito la sua sessualità, chiudendo in breve tempo la storia d’amore. Un passaggio importante nella sua vita, che ricorda con affetto. La storia che con il suo storico compagno è nata successivamente a quella con la Arcuri. Garko conferma quindi le parole dell’attrice che nei mesi scorsi a seguito delle rivelazioni di Gabriel si era sentita presa in giro. Invece Manuela Arcuri è stata probabilmente l’unica donna a far breccia nel cuore dell’attore.

