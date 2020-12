Mercedesz Henger, il post del prima e dopo su Instagram lascia senza parole – VIDEO

Mercedesz Henger ha lasciato tutti i follower di IG senza parole con un video che ha evidenziato la sua perfezione fisica tra prima e dopo

La web influencer è amatissima dai suoi follower di Instagram che la seguono con grande passione. La figlia della showgirl ed ex pornostar Eva, è diventata nel corso degli anni un personaggio pubblico seguitissimo soprattutto per le sue doti fisiche che la rendono tra le giovani più belle in circolazione. La 29enne di origini ungheresi ama farsi ammirare sui social, oltre che nelle sue apparizioni televisive. Su Instagram è seguita da 756mila follower con l’obiettivo di arrivare al più presto ad un milione che non sembra affatto irrealizzabile. Il suo rapporto con la madre ad oggi resta molto complicato. Le due da tempo sono infatti ai ferri corti, con il carattere della figlia che sembra molto simile a quello della madre. Testarde e toste, nessuna delle due è disposta a fare un passo indietro e ad ammettere gli errori. Il pubblico spera che la loro frattura possa al più presto ricomporsi.

Mercedesz Henger non ha perdonato alcune frasi alla madre, soprattutto quando da giovane le diceva di essere grassa e di non avere un fisico alla sua altezza. Poi crescendo, nelle ultime settimane, una nuova accusa: quella di avere un fisico troppo muscoloso e nessuna forma di femminilità. Anche molto haters hanno accusato la web influencer con le stesse accuse della madre. Ma lei non si è curata delle critiche e a suon di post bollenti ha continuato a mostrare il suo fisico perfetto che ha fatto perdere la testa agli ammiratori. Su Instagram ha postato un video che ha mostrato i suoi progressi con un prima e dopo che ha evidenziato la perfezione del suo fisico e delle curve che non passano inosservate. Forte l’apprezzamento dei follower che hanno commentato senza esitare le immagini che lasciano a bocca aperta. Video pubblicato sotto, a voi i commenti.