Vediamo insieme per quale motivo, l’opinionista Tinì Cansino del programma Uomini e Donne, non parla quasi mai.

Lei è una delle opinioniste del programma condotto da Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne, stiamo parlando di Tinì Cansino.

Ma molto spesso non esprime la sua opinione, al contrario magari di Tina e di Gianni, vediamo insieme come mai.

Uomini e Donne: questo è il motivo per cui Tinì Cansino non parla mai

Lei è una donna bellissima, e fa parte di un programma che è davvero molto amato e seguito dal pubblico, stiamo parlando di Uomini e Donne, e Tinì Cansino è una delle opinioniste.

Molto spesso, ci si può quasi dimenticare di lei, perché osserva molto e parla molti difficilmente, al contrario dei suoi colleghi, Gianni Sperti ed ovviamente Tina Cipollari.

Ma cerchiamo di capire come mai questa particolare scelta della donna, ed ex ballerina del programma Drive In.

In una sua recente intervista, proprio al giornale Uomini e Donne Magazine, è stata lei stessa ha rivelare le regioni di questa particolare scelta.

Tinì ha infatti dichiarato che è una donna misteriosa, e che spesso non ama le classiche opinioni, ed è felice di avere quel ruolo nel programma di Maria De Filippi.

Ha continuato dicendo, poi, che vorrebbe che tutti si impegnassero per cercare l’amore e non passare molto tempo a criticare quello che succede.

Per quanto riguarda, anche i suoi colleghi opinionisti, ovvero Gianni Sperti e Tina Cipollari, ha dichiarato che sono persone splendide e si trova davvero molto bene con loro.

Insomma una donna molto riservata, e misteriosa alla quale non piace interferire nella vita degli altri, ma dare solo qualche piccolo consiglio, ogni tanto.

E voi cosa ne pensate di Tinì Cansino come opinionista del programma Uomini e Donne? Ha fatto bene Maria ad aggiungerla vicino a Tina e Gianni?