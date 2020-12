Claudia Ruggeri ha stupito i follower di Instagram con un post che ha messo in evidenza le sue curve. Il messaggio in questo momento difficile

La miss di Avanti un altro è tra le protagoniste del programma di Paolo Bonolis che sta per tornare in onda per la gioia dei fan. Insieme a Sara Croce e Maria Mazza, la “Miss” è tra le bellezze che riscuotono i successi maggiori di una delle trasmissioni più attese nel panorama nazionale. In questo difficile 2020 ci saranno delle novità anche per Avanti un altro in quanto a regole di sicurezza anti contagio da rispettare. La miss è un personaggio molto amato dal pubblico, per la sua bravura ma anche per le doti fisiche che non le mancano. Soprattutto su Instagram la cognata di Paolo Bonolis riesce a catturare l’attenzione dei follower con post che mettono spesso in risalto la sua bellezza ma anche le curve bollenti che fanno sognare il web.

Claudia Ruggeri è molto attiva sui social, soprattutto sul profilo Instagram è uno dei personaggi televisivi tra i più seguiti. I suoi post infatti riscuotono tanti successi in termini di like e commenti. Cosa che le è capitata di sicuro durante i mesi estivi, quando i follower hanno potuto ammirare alcuni suoi bikini mozzafiato. Ma anche in queste settimana il fascino della Miss non è passato inosservato. Uno degli ultimi post della cognata di Bonolis ha evidenziato da un lato la sua carica di sensualità emersa da un top bianco, ma anche la sua preoccupazione sulla situazione in merito all’emergenza Coronavirus. Nella didascalia alla foto infatti ha chiesto ai fan come intendono trascorrere questi giorni, ma soprattutto quale sia il desiderio per il giorno della fine di questo incubo Coronavirus: “E voi cosa vorreste fare quando tutto questo sarà solo un brutto ricordo? Aspettando tempi migliori….🖤 #tuttosisistema“. Voi invece quale desiderio avete per il momento in cui tutto sarà finito?