Michelle Hunziker ha postato un video su Instagram facendo una confessione ai suoi follower: le immagini ha lasciato tutti senza parole

La conduttrice ha postato un video sulla sua pagina Instagram che ha attirato l’attenzione di tutti i follower. L’ex di Eros Ramazzotti rimane una delle donne più belle ed affascinanti del panorama televisivo italiano. Grande talento ma anche simpatia la rendono unica ed amatissima ad ogni sua apparizione televisiva. Impegnata nelle nuove puntate del talent musicale “All Together Now”, sta riscuotendo un nuovo successo televisivo che si replica anche sui social. Infatti su Instagram i suoi post raccolgono consensi importanti, non solo per quel che riguarda le attività lavorative ma anche nelle scene di vita quotidiana che ama regalare ai suoi follower. Un periodo straordinario per lei che in pausa dal lavoro ama stringersi intorno agli affetti familiari in un momento complicato come quello che stiamo vivendo in Italia. Dicevamo del video che la conduttrice ha postato poco fa e che ha lasciato tutti senza parole. Scopriamo di cosa si tratta.

Michelle Hunziker ama raccontare sulla sua pagina Instagram le scende della sua vita privata, una volta staccata la spina con gli impegni lavorativi. Con il marito Tommaso Trussardi ed i figli Aurora Ramazzotti e Sole Trussardi e Celeste Trussardi spesso mostra scene di vita quotidiana, ricche di amore ma anche di battute di spirito. Anche nella prima fase del lockdown per emergenza Coronavirus, ha spesso mostrato la sua famiglia allargata con la quarantena che ha costretto tutti in casa. Ma anche adesso resta molto attiva sui social, con foto e video che mettono in risalto la sua bellezza e sensualità, ma anche l’amore per i suoi figli. Nel video che ha postato poco fa ha confessato ai follower una sua passione, una cosa che proprio non riesce ad eliminare. Si tratta della passione per i baci e per l’affetto che non fa mancare ai suoi affetti. Video postato sotto per lasciare a voi i commenti.