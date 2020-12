Mario Balotelli, auto devastata da un vandalo “Prega tanto che non ti trovi”

Brutta sorpresa per Mario Balotelli, si è trovato la macchina danneggiata da un vandalo, il calciatore arrabbiato promette vendetta su Instagram al malvivente, ecco cosa ha detto

Mario Balotelli, ha avuto una brutta sorpresa, si è trovato il vetro della sua macchina completamente distrutto, il calciatore ha ripreso la scena mostrando il vetro fracassato, Mario ha voluto mandare un messaggio al vandalo mettendo il video dell’auto danneggiata sui suoi social, subito dopo ha postato un avvertimento su Instagram rivolto al vandalo minacciandolo di forti ripercussioni nel caso in cui scoprisse il suo nome.

Mario Balotelli minaccia il vandalo che ha distrutto la sua auto

L’auto del calciatore è stata distrutta di notte mentre si trovava a Monza, ha mostrato i vetri rotti sui sedili della portiera destra, il finestrino infatti sarebbe stato completamente fracassato, probabilmente il malvivente pensava di trovare un bel bottino nella macchina del famoso calciatore, non sappiamo con certezza se Balotelli abbia subito anche un furto, ma il danno è comunque grave, infatti ha voluto mandare un messaggio diretto al vandalo dicendogli ” Io so che tu… tu chiunque tu sia verrai a conoscenza di questo messaggio… io ti dico solamente prega, prega tanto e bene che io non venga mai a sapere chi tu sia perché ti farò perseguitare a vita dalla legge siccome in altri modi ‘non si può”, ha minacciato il malvivente di pregare di non essere trovato da lui perché in tal caso subirà guai legali, facendo capire che vorrebbe farsi giustizia da solo ma che non può permetterselo, essendo una persona conosciuta deve tutelare la sua immagine.

Una brutta disavventura per l’ex calciatore del Brescia che attualmente sta firmando un contratto con il Monza, vedremo se nelle prossime ore riuscirà a portare a termine la sua sete di vendetta scoprendo il nome del teppista che ha distrutto la sua amata auto da corsa.