Francesco Oppini, ha reagito su Instagram alle parole di Tommaso Zorzi, che nelle ultime ore, ha confessato di essersi innamorato di lui, la reazione di Oppini ha fatto infuriare gli utenti sul web, ecco cosa è successo

L’uscita improvvisa di Francesco Oppini, dalla casa del Gf Vip, ha sconvolto tutti, ma a subirne le conseguenze in modo drammatico è stato sicuramente Tommaso Zorzi, il quale non ha preso bene l’abbandono del telecronista sportivo, tanto da considerare la sua uscita dalla casa un abbandono nei suoi confronti.

Zorzi nelle ultime ore ha fatto una confessione che ha scioccato i telespettatori, dichiarando a Cristiano Malgioglio e a Stefania Orlando di essersi innamorato di Francesco, gli amici sentendo le sue parole hanno detto che il suo sentimento verso Oppini era palese, anche perché una persona non innamorata non cade in depressione per l’uscita dalla casa di un amico, lui invece, ha avuto una reazione talmente forte, da far capire ai compagni di provare qualcosa verso di lui.

Francesco Oppini, sentendo le dichiarazioni del web influencer ha commentato su instagram le sue parole, facendo infuriare il web, ecco cosa ha detto.

Francesco Oppini sulla dichiarazione d’amore di Zorzi “sono tutte innamorate”

Francesco Oppini ha reagito alla dichiarazione d’amore di Tommaso Zorzi su Instagram, condividendo delle parole che non hanno fatto piacere ai fan di Zorzi ha detto “tommy non lo biasimo in fondo siamo un pò tutte innamorate di Francesco“, secondo gli utenti del web questa sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti dei sentimenti di Tommaso, il quale starebbe soffrendo molto per la mancanza dell’amico all’interno della casa.

A parte queste prime parole, Oppini non ha aggiunto altro in merito alle dichiarazioni di Tommaso, forse non ha voluto mancare di rispetto alla sua fidanzata Cristina, la quale invece ha commentato con un post su instagram la questione, ironizzando sul sentimento di Tommaso scrive “ecco come potrebbe essere un piccolo Tommy Oppini“ corredando le parole con un personaggio dei cartoni, immaginando come potrebbe essere ipotetico figlio dei due gieffini, come si vede dal post qua sotto.

Tommy che si preoccupa di come potrebbero prenderla di fuori…Cristina (da persona intelligente, buona e matura) mette un disegno su Francesco scrivendo “come potrebbe essere il piccolo TOMMY OPPINI” TOMMY! ❤️✈️ #gfvip pic.twitter.com/lsRA9Z2LsJ — _blujasmine (@blujasmine3) December 6, 2020

Moltissimi utenti hanno commentato il post della fidanzata di Francesco, alcuni si sono complimentati per il suo comportamento e per la sua eleganza nel reagire di fronte alla notizia, altri invece hanno trovato la sua reazione forzata e non sincera, soprattutto per aver ironizzato sui sentimenti di Tommaso, vedremo se Alfonso farà vedere a Tommaso Zorzi i post pubblicati dalla coppia e scopriremo la sua reazione di fronte a questi post.