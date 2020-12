Vediamo insieme che cosa è successo tra Zorzi che è entrato in crisi, dopo l’abbandono di Oppini, e Malgioglio che lo rimprovera.

Il Grande Fratello Vip é sempre molto amato e seguito, ed in questi ultimi giorni, sta succedendo davvero di tutto.

Vediamo meglio insieme, come ha reagito Tommaso Zorzi, dopo l’abbandono del gioco di Francesco Oppini.

GF Vip: Zorzi in crisi e Malgioglio lo rimprovera con fermezza!

Come sappiamo, nella puntata che è andata in onda qualche giorno fa, alcuni inquilini hanno deciso di abbandonare il gioco, perché si prolunga fino a Febbraio 2021.

I vip, che hanno deciso di abbandonare, dopo lunga riflessione, sono stati Francesco Oppini, che ha abbandonato immediatamente il gioco, ed Elisabetta Gregoraci, che lo abbandonerà nella giornata di lunedì.

Doveva abbandonare anche Dayane, ma alla fine ci ha ripensato dopo la telefonata con la mamma del padre di sua figlia.

Ma torniamo a Tommaso Zorzi, che non ha preso benissimo l’abbandono del gioco da parte di Francesco Oppini.

Il figlio di Alba Parietti, sente molto la mancanza della donna, sia per i 3 mesi di “reclusione” nella casa più spiata d’Italia, sia in precedenza a causa dell’emergenza sanitari in corso per il Coronavirus.

Nelle puntate recenti, è entrato in gioco anche Cristiano Malgioglio, che ha stresso in pochissimo tempo un ottimo rapporto con Tommaso, ed in queste ultime ore lo ha ripreso dichiarando le seguenti parole:

“Tommaso tu non ti devi innamorare di ragazzi etero fidanzati….Sei un ragazzo intelligente, devi dire ‘mi dispiace se tu vai, ma se vai sono molto contento perché se rimani qua soffri‘…La cosa giusta per te, Tommaso, è fare questo percorso. Pensa se ti devi deprimere, mica non lo rivedrai più, lo rincontrerai.”

Sicuramente il rampollo milanese, aveva stretto un rapporto davvero particolare con il figlio di Alba Parietti, ma finito il gioco, avranno sicuramente modo di vedersi nuovamente, come gli ha suggerito Cristiano.

E voi cosa ne pensate delle parole e di questa specie di rimprovero nei confronti di Tommaso Zorzi, fatto da Cristiano? Siete d’accordo con lui?