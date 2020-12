Elisabetta Gregoraci lascia la casa del Gf, ma il figlio Nathan è con Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci ha lasciato la casa del Grande Fratello mentre Flavio Briatore poco fa ha postato una foto con il figlio Nathan Falco

Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip tante le emozioni che hanno vissuto i concorrenti in gara ma anche il pubblico da casa. La showgirl ha confermato la sua decisione di abbandonare il programma, come del resto aveva anticipato nei giorni scorsi. Dopo Francesco Oppini anche l’ex di Flavio Briatore ha preso una decisione difficile ma per lei inevitabile. Dal momento della scoperta del prolungamento del programma fino a febbraio – decisione presa dalla produzione in corso d’opera e successivamente all’inizio del programma – tanti i malumori all’interno della casa. Impossibile per la showgirl trascorrere le vacanze di Natale lontana dalla sua famiglia e dal suo Nathan Falco. Ieri, nella puntata del lunedì del GF Vip, i messaggi dei compagni di avventura nella casa hanno emozionato la bellezza di origini calabresi. Che però ha confermato la sua intenzione di lasciare il programma.

Elisabetta Gregoraci ha voluto fermamente abbandonare la trasmissione, per poter riabbracciare il figlio Nathan Falco, che in questi giorni è stato con il padre Flavio Briatore. Tra padre e figlio si nota un grandissimo amore ed affetto, con il genitore che porta sempre con se il figlio. Anche nel viaggio per lavoro a Dubai i due sono stati insieme, con qualche polemica che quel viaggio di lavoro dell’imprenditore ha scatenato. Lo stesso Briatore, con un post su Instagram, ha spiegato che nel viaggio negli Emirati il piccolo Nathan non ha perso nemmeno un giorno di lezione con la didattica a distanza, e che non c’è stato nulla di male anche perché hanno approfittato per trascorrere qualche giorno di vacanza insieme. Poco fa proprio Briatore ha postato l’ennesima foto insieme al figlio, sapendo che nelle prossime ore la madre chiederà di potersi unire a loro. Tanti i messaggi dei follower che si augurano che la famiglia possa riunirsi nuovamente, anche se la situazione sembra difficile. Voi cosa ne pensate? La showgirl e l’imprenditore potranno tornare insieme per amore di Nathan?