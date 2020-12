GF Vip, Vladimir Luxuria su Oppini-Zorzi: “Sono certa che Francesco non mi deluderà”

GF Vip: sulla vicenda che ha colpito i due amici Oppini Zorzi è intervenuta anche Vladimir Luxuria che ha espresso la sua opinione su IG

Continuano i colpi di scena nella casa del Grande Fratello Vip, con le uscite di scena di alcuni ‘vipponi’ che continuano a tenere banco da alcuni giorni. Questa sera, salvo cambiamenti di scena clamorosi dell’ultim’ora, ci dovrebbe essere l’abbandono di Elisabetta Gregoraci, stremata dalle insidie del gioco e desiderosa di tornare a casa dal suo Nathan Falco. Impossibile per lei resistere all’interno della casa più spiata d’Italia anche durante le festività natalizie, lasciando solo il figlio che ha avuto nella relazione con Flavio Briatore. La Gregoraci dovrebbe seguire chi invece la sua decisione l’ha già presa. E parliamo di Francesco Oppini che nella permanenza nella casa aveva stretto una forte amicizia con Tommaso Zorzi. Un amicizia che probabilmente aveva illuso il famoso influencer che ha mostrato dei sentimenti molto forti nei confronti dell’amico uscito di scena.

GF Vip che nella puntata di stasera farà vivere altri colpi di scena. Non solo l’addio di Elisabetta Gregoraci, dunque. Ma anche la storia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Quella di un amicizia forte che però adesso sembra aver rotto qualche equilibrio all’interno della casa. A rompere gli indugi sull’argomento è stato Cristiano Malgioglio che sarebbe stato il primo a dare un consiglio all’amico Zorzi: “Mai innamorarsi di una persona etero” avrebbe detto. Parole che non sarebbero piaciute a tutti i fan, con le discussioni sui social che sono andate avanti per ore. A contribuire sull’argomento c’è stata anche Vladimir Luxuria, che ha espresso la sua opinione su Instagram, post che è stato condiviso anche da Alba Parietti, madre e fan di Francesco Oppini: “Succede che un gay si innamori di un etero. Amore che ovviamente non può essere corrisposto. Ma un vero uomo è colui che non reagisce da ‘ferito nel suo orgoglio di macho’ ma che comprende e non ti ferisce (come è capitato a me). Sono certa che Oppini non mi deluderà”. E voi, cosa ne pensate di questa situazione?