Elisabetta Gregoraci fa una richiesta particolare pregando i coinquilini di non nominare più il suo ex marito, Flavio Briatore, la showgirl sarebbe preoccupata per le sue conseguenze legali finito il Grande Fratello Vip, confessa “questo lo farà arrabbiare, dovrò subirmi gli avvocati”, ecco perché

Flavio Briatore ormai è al centro del reality, l’imprenditore milanese essendo molto riservato aveva chiesto di non essere coinvolto nelle dinamiche del gioco, ma così non è stato, anzi da quando è iniziato il Gf vip si continua a parlare di lui, questo non gli ha fatto piacere tanto da dichiarare di voler rivedere gli accordi del divorzio con Elisabetta Gregoraci.

Negli ultimi giorni Elisabetta ha avuto una discussione animata con Giulia Salemi, la showgirl avrebbe insinuato che la modella italo persiana avrebbe fatto delle avance al suo ex marito mentre erano in Sardegna in vacanza dandole anche della “scroccona” per aver chiesto alloggio e serate gratuite, ovviamente la Salemi si è difesa confessando che lei e Flavio Briatore sono solo amici, Giulia avrebbe solo mandato qualche messaggio per ringraziarlo dell’ospitalità in Costa Smeralda e su Elisabetta ha detto che è una “snob” non avendola nemmeno salutata mentre erano nello stesso posto in Sardegna.

Briatore non volendo è diventato protagonista del Gf Vip, proprio a causa della sua ex moglie, soprattutto per la questione sulla vacanza in Sardegna con Giulia Salemi, le due avrebbero litigato a causa di Flavio nominandolo parecchie volte, Elisabetta rendendosi conto di aver esagerato ha chiesto a Giulia e ai coinquilini di non nominare più l’ex marito, la sua paura sarebbe che Briatore possa reagire male, coinvolgendo gli avvocati, per essere citato innumerevoli volte dalla ex moglie.

Elisabetta Gregoraci “basta parlare di Briatore, ho paura”

Elisabetta ha cercato di chiarire con Giulia Salemi dopo la discussione animata a causa del suo ex marito, la Gregoraci ha voluto mettere le mani avanti avendo paura che Briatore possa coinvolgere gli avvocati sentendo più volte il suo nome al Gf Vip, infatti la showgirl ha parlato privatamente con Giulia dicendole “c’è una terza persona che non voglio mettere in mezzo perché non è giusto, finché si parla di me , del mio matrimonio, di mio figlio ci sta, ma il Grande Fratello non lo sta facendo lui e io so che questa cosa lo farà inc***ree ha anche ragione, lo mettiamo in mezzo e poi mi devo sorbire avvocati e cose, non ho voglia, capisci?” Elisabetta è stata chiara con Giulia non vuole più che venga nominato l’ex marito, tanto che in questa discussione non pronuncia nemmeno il suo nome, ma non è finita qui, perché la Gregoraci ha deciso di fare lo stesso discorso alla produzione del Gf Vip.

Elisabetta ha confessato a Giulia di aver richiesto alla produzione di non nominare più l’ex marito, non vuole che si torni a parlare di questo argomento perché ha paura di dover affrontare legalmente Briatore una volta uscita dalla casa “sono andata in confessionale e ho detto che di questa cosa non ne voglio più parlare, abbiamo già fatto una puntata, ci sono altre persone che non voglio mettere in mezzo” quindi la discussione sul triangolo in Sardegna Flavio-Briatore-Salemi, sarà un argomento proibito per la showgirl, vedremo se Alfonso rispetterà la sua richiesta.

