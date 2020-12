Gf Vip, Tommaso Zorzi esce allo scoperto confessando di essersi innamorato di Francesco Oppini, la sua uscita dalla casa l’ha distrutto emotivamente, ecco cosa ha raccontato

Tommaso Zorzi non riesce a farsene una ragione, l’uscita improvvisa dal Gf Vip di Francesco Oppini l’ha sconvolto al punto tale di cadere in una sorta di depressione, per lui l’amico speciale lo avrebbe abbandonato senza nemmeno dargli il tempo di salutarlo e metabolizzare il fatto che non passeranno più momenti speciali all’interno della casa.

Alfonso Signorini durante la puntata in prima serata di Venerdì scorso ha fatto prendere ai concorrenti la decisione finale, o dentro o fuori, i ragazzi non si aspettavano di dover decidere subito quale sarebbe stata la loro sorte all’interno del programma, ma secondo gli autori il tempo era scaduto, la scelta andava fatta all’istante.

La maggioranza ha deciso di accettare la sfida, il loro percorso dentro il reality durerà fino all’inizio di febbraio tranne per Elisabetta Gregoraci che ha scelto di tornare a casa per riabbracciare il figlio e per Francesco Oppini, il quale si è detto stanco di proseguire senza la sua fidanzata e di non poter passare le vacanze di Natale insieme alla famiglia.

Per Tommaso Zorzi questa notizia è stata un fulmine a cel sereno, non si aspettava che l’amico uscisse proprio quella sera, al contrario di Elisabetta che ha deciso di rimanere almeno fino a lunedì per poter chiarire la sua situazione insieme a Pierpaolo, invece Francesco ha deciso di abbandonare immediatamente la casa senza permettere a Zorzi di avere un saluto degno di nota, per questo motivo Tommaso avrebbe preso malissimo la sua uscita, scoppiando in una valle di lacrime

Gli amici ed Alfonso, hanno cercato di far capire, a Zorzi che Oppini ha preso la decisione di uscire subito dal programma (senza passare il weekend insieme a lui) perché sapeva che sarebbe stato difficile dover passare altri giorni insieme aspettando il momento della sua uscita, ha voluto dare un colpo secco e salutarlo immediatamente, Tommaso non ha capito comunque la sua scelta, ma nelle ultime ore ha fatto delle confessioni su Oppini che hanno scioccato i telespettatori, ecco cosa ha detto.

Tommaso Zorzi confessa “sono innamorato di Francesco”

Tommaso nelle ultime ore si è aperto con Cristiano Malgioglio sul suo rapporto complicato con Francesco Oppini, il cantante vedendo lo stato d’animo di Tommaso ha cercato di capire quale fosse il problema, ma Cristiano, essendo una persona sveglia e furba, già sapeva che il suo umore era a pezzi per l’uscita di Oppini, la cosa su cui ha voluto investigare è stata la motivazione della sua disperazione, confessando a Zorzi che normalmente non si sta così male per l’uscita di un amico.

Tommaso messo alle strette ha cercato di deviare il discorso, ma alla domanda pungente e senza via di fuga di Malgioglio “Tu ti sei innamorato di Francesco?” Zorzi è scoppiato in lacrime facendo capire a Cristiano che ovviamente è innamorato di lui e ha aggiunto “Ho veramente talmente tanto rispetto per tutto quello che ha fuori, che penso che… chiamiamolo innamoramento per assenza di altri termini.”, Zorzi quindi ha ammesso di provare un forte sentimento per Francesco, ma purtroppo essendo fidanzato e etero sessuale non ha potuto spingersi oltre e per questo motivo ora sta soffrendo parecchio.

Zorzi parla con Stefania sul suo rapporto con Oppini

Non è finita qua perché Tommaso ha poi confessato alla sua cara amica Stefania Orlando, di aver parlato dei suoi sentimenti per Francesco con Cristiano e ha detto “Stefania ti devo parlare, ti devo dire una cosa e non so come dirtelo, ma devo, ieri ad un certo punto Malgioglio mi dice di dovermi parlare e siamo andati in salotto. È stata una conversazione molto bella, mi sono commosso. Lui mi fa: ‘dimmi la verità, ma tu ti sei innamorato di Francesco?’ e io ho detto mmm perché è vero, Tommaso ha dichiarato alla migliore amica della casa di essersi innamorato di Francesco, ammettendo di averla voluta avvisare perché sicuramente lunedì durante la puntata faranno vedere tutte le cose che sta dicendo su Oppini.

Stefania ha ammesso che aveva già capito il suo sentimento verso Francesco, ma ha preferito tenersi per se stessa questo pensiero per non urtare la sensibilità di nessuno, Tommaso si è quindi aperto con due concorrenti confessando di essersi innamorato, vedremo se Alfonso Signorini cercherà di indagare sulla questione e soprattutto scopriremo cosa ne penserà Oppini.

