Elena Morali da spettacolo in piscina con Luigi Favoloso: “Una dea meravigliosa”

Elena Morali ha lasciato i suoi follower senza parole. Insieme al compagno Luigi Favoloso ha dato spettacolo in una piscina sulla neve

La showgirl ha trascorso dei giorni di relax in una località del Trentino insieme al compagno Luigi Favoloso ed è apparsa in grandissima forma fisica. I due nei mesi scorsi hanno fatto parlare molto della loro storia, e del fatto che non si trattasse di nulla di reale. Infatti la critica ha bersagliato la coppia pensando ad una trovata pubblicitaria di entrambi. L’ex di Nina Moric veniva da una vicenda personale travagliata, fatta anche di tribunali e carte bollate. Lei invece da un periodo difficile dopo la rottura con il comico Scintilla. Insomma, due situazioni abbastanza difficili, ma adesso che hanno messo a tacere anche le critiche nei loro riguardi, si possono godere senza problemi la loro relazione. Soprattutto la showgirl appare felice ed in grandissima forma, con la voglia di stupire i follower di Instagram che stravedono per lei. Soprattutto nelle ultime settimane la showgirl appare molto attiva sui social, con delle foto che lasciano senza parole.

Elena Morali e Luigi Favoloso si stanno godendo qualche giorno di vacanza e relax nello splendido scenario del Trentino. In una piscina sulla neve la showgirl ha potuto mettere in risalto le sue qualità fisiche che non lasciano indifferenti i follower. Nel primo post ha messo in evidenza il suo lato b, con una frase ironica che ha sintetizzato questo 2020: “Io che mi lascio il 2020 alle spalle con nonchalance 💁🏼‍♀️”. Nella seconda foto la showgirl ha mostrato ancora dettagli sulla sua perfezione fisica in costume tra lo scenario innevato del Trentino. “Una dea meravigliosa” hanno commentato i follower che non hanno resistito alle sue curve ed alla perfezione fisica della compagna di Luigi Favoloso. E voi cosa ne pensate della foto della showgir?