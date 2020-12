Anna Tatangelo ai follower: “Sto lavorando a qualcosa di speciale da farvi sentire”

Anna Tatangelo ha annunciato una sorpresa artistica per i suoi follower di Instagram scatenando un forte entusiasmo nei suoi confronti

La cantante è apprezzatissima dal suo pubblico che la segue con passione e costanza sin dai suoi esordi. Sono in tanti, anche esperti critici nel campo della musica, che definiscono l’ex compagna di Gigi D’Alessio come uno dei talenti maggiori del nostro paese. Complimenti ed apprezzamenti che inorgogliscono la cantante di Sora che davvero sta ricevendo in queste settimane tantissimi attestati di stima per una carriera che potrà essere ancora ricca di soddisfazioni. La partecipazione al programma All Together Now sta mostrando una grandissima competenza artistica ma anche una bellezza e sensualità che non lascia indifferenti i follower. Sia quelli televisivi che quelli del web infatti sembrano essere pazzi di lei, che continua a far sognare i suoi fan non solo per la sua musica ma anche per le sue doti fisiche.

Anna Tatangelo sta preparando qualche sorpresa ai suoi ammiratori, ma al momento non ha voluto anticipare troppo. Ha parlato di questo periodo che non è dei migliori e di una situazione che appare ancora difficile. Ma da lei nessun segnale di rassegnazione, perché presto per lei bisognerà guardarsi di nuovo faccia a faccia e non solo in questo mondo virtuale che soprattutto agli artisti va molto stretto. A chi è abituato come lei ad avere un rapporto diretto con i fan questo scenario appare davvero insopportabile. Il post che la cantante ha pubblicato poco fa mostra il messaggio che ha voluto mandare al suo pubblico, oltre che la sua nota bellezza che non passa mai inosservata: “Sto passando molto tempo a lavoro su qualcosa di speciale da farvi sentire🎙. Spero comunque di farlo presto guardandovi negli occhi ❤️Intanto tra una pausa e l’altra leggo tutti i vostri commenti e i vostri DM, anche se non riesco a rispondere a tutti grazie per l’affetto che mi inviate costantemente. Oggi pubblicherò nelle storie qualche vostro messaggio, proverò a farlo di più perché siete splendidi!!”