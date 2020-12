Antonella Mosetti, il balletto in intimo è da perdere il fiato: “Così ci fai impazzire”

Antonella Mosetti ha pubblicato una serie di video su Instagram che hanno messo in evidenza la sua perfezione fisica e della curve mozzafiato

La showgirl romana ha fatto impazzire i suoi ammiratori con una serie di video che hanno messo in evidenza le sue qualità fisiche. Ormai per lei sono tanti i Tik Tok pubblicati sul suo profilo Instagram, con i follower che ormai impazziscono per la sua forte sensualità. Sempre al centro dell’attenzione, spesso anche in televisione riesce a scatenare forti polemiche. Che si tratti di web o di piccolo schermo per lei cambia davvero poco. Parliamo infatti di un personaggio pubblico che non le manda a dire, esponendosi sempre mettendoci la faccia attirando su di se tantissime critiche. Per lei c’è davvero odio ed amore, con i follower che si dividono tra quelli che stravedono per lei e quelli che la detestano, e che non perdono occasione per commentare anche con offese indicibili sotto i suoi post.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti 🍀 (@antonellamosetti)

Antonella Mosetti risponde spesso ai follower che le scrivono anche accuse forti che in certi casi sembrano davvero gratuite. Anche perché ognuno ha il diritto di usare come meglio crede il web, sempre nel rispetto delle regole del buon costume e della persona. Invece nell’ultimo periodo sempre di più si assiste a vere e proprie critiche forti che lasciano senza parole. La showgirl romana nell’ultimo periodo si sta divertendo con tanti video su Tik Tok che mettono in risalto la sua forma fisica e delle curve bollenti che non passano inosservate. Uno degli ultimi ha attirato l’attenzione dei suoi ammiratori ma anche di qualche critica. Anche stavolta la diretta interessata non le ha mandate a dire ed ha risposto per le rime alle accuse. Ma la stragrande maggioranza dei follower ha mostrato il gradimento a suon di like e di commenti che mostrano la passione che rimane nei suoi confronti. E voi, cosa ne pensate?