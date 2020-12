Vediamo insieme la particolare dichiarazione che ha rilasciato Monica Setta, per quanto riguarda il Natale che si sta avvicinando.

Lei è una donna e presentatrice molto bella ed apprezzata, stiamo parlando di Monica Setta, che vediamo impegnata con il programma UnoMattina in famiglia.

Ma vediamo meglio insieme la particolare dichiarazione che ha rilasciato in questi ultimi giorni.

Monica Setta dichiara felice: “A Natale saremo in tre!”

In molti stanno cercando di capire come organizzare le prossime festività natalizie, che ormai sono sempre più vicine.

Tra di loro, ci sono anche i personaggi del mondo dello spettacolo, come la bella Monica Setta, che ha dichiarato sulle pagine di Chi, cosa farà.

Monica, ha infatti dichiarato, che quest’anno sarà un Natale particolare davvero intimo e particolare, e le sue parole sono state le seguenti:

“Saremo solo in tre: io, mia mamma Lilian di 87 anni e mia figlia Gaia che ha 23 anni”

Come moltissimi italiani, sperando che il prossimo anno si meglio di quello che sta terminando, o come è stato definito, dal giornale Time, il peggiore di sempre.

Quindi, Monica, non tornerà nella sua amata Puglia, un po’ per le limitazioni che abbiamo dato il momento particolare che stiamo vivendo, ma anche perchè il 26 Dicembre sarà in onda, assieme a Tiberio Timperi con una puntata di Unomattina in famiglia.

La bella giornalista, ha dichiarato, che per quanto riguarda la tavola, anche se sarà una cena per poche persone, verrà apparecchiata con l’atmosfera che contraddistingue il Natale, quindi tovaglia rossa, melograno e stella di natale.

Ultima indiscrezione, per il momento, ancora non si conosce chi è che manda a Monica, un bellissimo mazzo di fiori, ogni volta che va in onda.

E voi avete qualche idea sul nome di questo ammiratore? E soprattutto cosa farete per Natale che si sta avvicinando?