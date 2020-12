Vediamo insieme chi è il nuovo amore del ballerino Raimondo Todaro dopo la sua partecipazione a Ballando con le Stelle.

Lui è stato uno dei maggiori protagonisti del programma Ballando con le stelle, stiamo parlando di Raimondo Todaro.

Su di lui ci sono state molte voci di una presunta relazione con Elisa Isoardi, ma oggi viene svelata la verità su chi è la sua nuova fiamma.

Raimondo Todaro: Svelato chi è il suo nuovo amore dopo Ballando

Sembra che il bravissimo e super amato ballerino Raimondo Todaro, dopo la fine del programma Ballando con le Stelle, abbia trovato finalmente l’amore.

Ma come in molti speravano, non si tratta della sua ballerina Elisa Isoardi, con il quale in molti speravano fosse scoccato l’amore, ma di un’altra donna.

Stiamo parlando infatti, di una rivelazione che arriva direttamente dalle pagine del giornale Chi, diretto da Alfonso Signorini.

La donna in questione è Sara Arfaoui la bella professoressa del programma l’Eredità, e proprio sulle pagine del giornale, sono comparsi alcuni scatti che li ritraggono insieme.

I due ragazzi, passeggiano mano nella mano, e sembrano davvero molto innamorati l’uno dell’altro.

Questa volta, Raimondo, sembra aver messo un nuovo capitolo nella sua vita, dopo la fine della sua relazione con la Tocca.

In tantissimi, hanno sperato fino alla fine che tra Raimondo ed Elisa, potesse scossare l’amore, ma a quanto sembra era solamente una bellissima amicizia.

Per quanto riguarda poi, la sua vita lavorativa, sembra che sia già impegnatissimo nel curare le coreografie per il programma Il cantante mascherato, sempre condotto da Milly Carlucci, che vedremo il prossimo anno.

E voi cosa ne pensate di questa, possibile, nuova coppia che si è formata? Avreste preferito Raimondo insieme ad Elisa?