C’è posta per te, il gesto dell’ospite di Maria commuove tutti: “Fatto col cuore”

C’è posta per te: continuano le registrazioni per la nuova edizione dello storico programma di Maria De Filippi in onda dal gennaio prossimo

La nuova edizione ormai è alle porte, con la prima puntata in programma per il 9 gennaio 2021. Cresce l’attesa per i fan affezionati del programma, che è diventato negli anni un appuntamento fisso per il sabato sera. Tante le emozioni che i protagonisti hanno raccontato insieme a Maria De Filippi. Si tratta delle storie di vita di migliaia di italiani, da Nord a Sud senza distinzioni. La commozione e la partecipazione del pubblico non sono mai mancati, anche se quest’anno a causa dell’emergenza Coronavirus le misure di contenimento saranno importanti. Innanzitutto niente pubblico in studio come accaduto in tutte le trasmissioni andate in onda in tutto il periodo dell’emergenza. Tante le sorprese e gli ospiti importanti, personaggi famosi dello spettacolo e della televisione, ma anche della musica e dello sport che andranno a trovare Maria De Filippi anche in questa nuova edizione.

C’è posta per te comincerà ad inizio gennaio, come sempre accaduto anche in passato. E tanti saranno gli ospiti che anche in questa edizione andranno a trovare la padrona di casa in quello che resta uno degli appuntamento preferiti dagli italiani in televisione. Tra questi ci sarà anche il giovane calciatore della Roma Nicolò Zaniolo, che nelle puntate di gennaio sarà ospite di Maria De Fillippi in una puntata che già si preannuncia emozionante. Il calciatore della Roma è stato molto sfortunato in questo suo inizio carriera, con già due infortuni pesanti che lo hanno costretto a stare lontano dai campi di gioco. Il talento giallorosso spera di poter far rientro nelle competizioni nel mese di marzo per poter dare una mano ai compagni nella fase finale della stagione. Il suo gesto di donare in beneficenza il gettone di presenza nella trasmissione della De Filippi ha commosso tutti. Il giovane, anche se sfortunato si è dimostrato un vero campione non solo in campo ma anche nella vita.