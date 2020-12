Bianca Guaccero, emozione al ritorno di Detto Fatto: “E’ stato un periodo molto difficile”

Bianca Guaccero è tornata in tv con la sua trasmissione “Detto Fatto” che era stata sospesa per un breve periodo. L’emozione della conduttrice in diretta

Una puntata speciale quella di “Detto Fatto” di oggi 9 dicembre, perché segna il ritorno in onda di uno dei programmi più seguiti sulle reti Rai nella fascia pomeridiana. Si ricorda che la trasmissione era stata sospesa per uno spiacevole episodio che era accaduto il 25 novembre scorso, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Un tutorial sulla spesa aveva scatenato polemiche forti, tanto da spingere i vertici di viale Mazzini a correre ai ripari sospendendo il programma. Dopo un periodo di stop, la trasmissione è tornata proprio oggi, come già nelle scorse ore la conduttrice aveva preannunciato. Un inizio difficile e diverso dagli altri, con l’introduzione doverosa della conduttrice: “Sono molto emozionata, ma anche molto felice di essere qui. È stato un periodo molto difficile, ma è stata una grande opportunità per migliorare, per crescere, come abbiamo sempre fatto e da oggi lo faremo ancora di più” 💘

Bianca Guaccero ha introdotto la puntata di oggi con un monologo iniziale sintetizzato sopra dalla pagina ufficiale Instagram del programma. Nello specifico riportiamo le parole della conduttrice che visibilmente emozionata ha aperto la trasmissione di oggi: “Buon pomeriggio a tutti, sono molto emozionata ma anche molto felice di essere qui. E’ stato quello appena trascorso un periodo molto difficile, e sia io che tutta quanta la mia squadra lo abbiamo vissuto come una grane opportunità. Un opportunità per migliorare e per crescere. Così come abbiamo sempre fatto, come ogni giorno facciamo. E da oggi lo faremo ancora di più. Ci scusiamo per quello che è accaduto, per fortuna come dice la nostra sigla, Detto Fatto è qua”. Tanti i commenti da parte dei follower che hanno colto la grande emozione della conduttrice, e perdonato quella leggerezza che di sicuro è stata fatta in buona fede.