Vediamo insieme che cosa ha dichiarato la bella Barbara D’Urso su Pippo Baudo, che ha lasciato tutti senza parole.

Lei è una donna davvero molto amata ed apprezzata dal pubblico, stiamo parlando di Barbara D’Urso.

Nei giorni scorsi ha rilasciato una intervista, dove ha fatto una particolare dichiarazione su Pippo Baudo.

Barbara D’Urso fa una dichiarazione che non ti aspetti, e privata, su Pippo Baudo

La bella e super seguita Barbara D’Urso, ha rilasciato un’intervista alle pagine del giornale Oggi, che ha lasciato tutti senza parole.

LEGGI ANCHE —-> ANNA TATANGELO E GIGI D’ALESSIO è GUERRA APERTA: SVELATO COSA STA SUCCEDENDO!

Ha parlato di alcuni suoi progetti nel futuro, ma ha rivelato anche qualcosa che nessuno si aspettava su un suo collega.

E non stiamo parlando di un nome poco famoso, anzi, parliamo del grandissimo Pippo Baudo, un’uomo amato da anni per la sua bravura e professionalità.

Barbara ha dichiarato, che per uno errore, e non appositamente ha visto Pippo in intimo, nel suo camerino, queste sono state le sue parole:

LEGGI ANCHE —-> MICHELLE HUNZIKER, LA CONFESSIONE AI FOLLOWER: “ADORO FARLO è PIù FORTE DI ME”-VIDEO

“Una volta sono entrata nel suo camerino per parlare di lavoro e le sarte lo stavano vestendo…”

Un momento sicuramente di grandissimo imbarazzo per tutti e due, che difficilmente Barbara si è dimenticata.

Barbara ha continuato poi parlando della sua vita, ed ha dichiarato che al momento è felicemente single, anche se è molto corteggiata, ma il suo cuore non batte in modo speciale per nessuno.

Ha terminato la sua bella, ed interessante intervista, dichiarando che Antonio Ricci, con il suo mitico tg satirico, Striscia la Notizia la mette sempre in classifica con i nuovi mostri, ma che lei ride e gli vuole molto bene.

E voi cosa ne pensate della particolare dichiarazione che ha rilasciato Barbara sul piccolo incidente avvenuto con Pippo Baudo?