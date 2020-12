Lutto per Emma Marrone, è morto Gaetano: “Quando tornerò a casa non ci sarai”

È morto Gaetano, l’amato cane di Emma Marrone: la cantante in lutto ha voluto ricordarlo con un dolce post Instagram. Ecco le sue parole

Il lutto che ha colpito Emma Marrone non riguarda solo la cantante, ma tutta la sua famiglia: il recentemente scomparso cane Gaetano era amato davvero da tutti. La cantante ha deciso così di dedicargli un post sui social condividendo delle belle fotografie che ritraggono i due inseparabili insieme, con tanto di didascalia strappalacrime.

L’annuncio su Instagram della sua morte ha spezzato il cuore anche ai numerosi followers, famosi e non, che hanno commentato con teneri messaggi di vicinanza e di sostegno verso la cantante salentina, e tra i vip ad esprimere le condoglianze è spuntato anche il commento dell’ex Stefano De Martino.

Il post su Instagram

Sono momenti di vera sofferenza per Emma Marrone. La cantante e giudice di X Factor ha deciso di annuncialo a tutti tramite Instagram, condividendo delle belle immagini che la vedono serena abbracciata al suo amico a quattro zampe, il bulldog inglese di nome Gaetano.

Il fidato cane viveva da tempo con la famiglia di Emma, diventandone a tutti gli effetti un vero e proprio membro e lasciando così dopo la sua scomparsa un dolore di intensità simile a quello della perdita di un familiare.

“Quando tornerò a casa per Natale non ci sarai“, ha esordito Emma nella didascalia al post, ammettendo poche righe dopo come il cane sia stato uno dei regali più belli della sua vita.

La cantante prosegue nella dedica ricordando come Gaetano sia stato capace di fare sorridere tutti e di amare ogni membro della famiglia senza limiti e indistintamente. “Ci hai insegnato cosa significa amare“, scrive, facendo riferimento all’amore incondizionato di un cane verso i propri padroni, che ha reso Emma e la sua famiglia “delle persone migliori“. “Hai lasciato un vuoto enorme“, scrive con tanta tristezza l’ex concorrente di Amici.

In conclusione, la cantante scrive un ultimo saluto per il suo amato Gaetano: “Ciao Amore mio. Grazie di tutto“.

Il sostegno dei followers

Un dolore forte che chi, come lei, ha dovuto affrontare la morte di un amico a quattro zampe può comprendere bene.

E lo sanno anche i numerosi seguaci di Emma, che subito hanno fatto sentire tutto l’affetto e la vicinanza possibili alla loro beniamina.

Tanti sono stati anche i commenti da parte dei colleghi dello spettacolo: da Simona Ventura, a Alessandra Amoroso, a Syria.

Non è certamente mancato un commento da parte di una persona che ha ben conosciuto in passato il simpatico bulldog: Stefano De Martino. L’ex di Emma Marrone ha infatti commentato il post con un semplice cuoricino che però esprime tutto il sostegno possibile in un momento così delicato.