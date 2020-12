Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente il marito di Mara Venier in merito alla conduzione di Domenica In del prossimo anno.

Lei è una donna molto amata e seguita del pubblico, che con il programma Domenica In, riesce a fare sempre un enorme successo di pubblico.

Ma il marito di Mara Venier ha rilasciato una particolare dichiarazione, per la conduzione del prossimo anno.

Mara Venier: il marito rivela chi condurrà la prossima edizione di Domenica In

Come tutti sappiamo, la super amata Zia Mara, ha dichiarato recentemente che la prossima edizione del programma domenicale, Domenica In, probabilmente non sarà condotto da lei.

In questi giorni, ci sono state davvero molti voci, su chi potrebbe prendere il suo posto, ma nessuna confermata.

E’ intervenuto, per questo motivo, il marito di Mara Venier, che è sempre molto riservato, Nicola Carraro.

Tramite il suo profilo social di instagram, ha pubblicato una sorta di sondaggio per chiedere al pubblico, che preferirebbe al posto di Mara Venier alla conduzione del programma domenicale della Rai.

Nicola ha anche dichiarato, che al posto della moglie gli piacerebbe vedere uno tra questi tre nomi:

Caterina Balivo

Eleonora Daniele

Antonella Clerici

Ha poi aggiunto anche alcuni particolari su due donne in particolare, per quanto riguarda Caterina Balivo, ha dichiarato che è molto simile a Mara Venier ma probabilmente non presenterebbe un programma del genere.

Passando ad Eleonora Daniele ha dichiarato che è una donna molto preparata, e che potrebbe essere molto brava al timone di un programma del genere.

Ha parlato poi anche di alcuni nomi maschili, come Alberto Matano e Pierluigi Diaco, Nicola non ha indicato alcuni nomi che erano circolati nei scorsi giorni, come Maria Teresa Ruta, e Francesca Fialdini.

Per quanto riguarda Antonella Clerici, è una donna già molto impegnata tutti i giorni, e per questo motivo difficilmente potrà fare un programma domenicale.

E voi cosa ne pensate sui possibili nomi che potrebbero sostituire la bravissima Mara Venier alla conduzione del programma domenicale Domenica In? C’è un nome che preferite sugli altri?