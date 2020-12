Pamela Petrarolo è di nuovo mamma a 44 anni: l’annuncio sui social

È finalmente nata la bambina che ha reso mamma per la terza volta Pamela Petrarolo all’età di 44 anni. Ecco come l’attrice e volto di “Non è la Rai” ha annunciato la sua nascita.



Pamela Petrarolo lo aveva già annunciato a maggio, in esclusiva a Pomeriggio 5, che sarebbe diventata mamma per la terza volta. E adesso nello scatto Instagram postato sul proprio profilo eccola ritratta mentre tiene in braccio la sua piccola, avuta all’età di 44 anni.

Per il noto volto di “Non è la Rai” questa è la terza figlia, arrivata dopo Angelica e Alice, avute dal suo precedente matrimonio con Gianluca Pea.

Ecco le dolci parole della donna dedicate alla nascita dell’amata figlia.

L’annuncio della gravidanza a Pomeriggio 5

Era il maggio 2020 e Pamela Petrarolo era ospite da Barbara D’Urso a “Pomeriggio 5” quando ha annunciato a tutti di essere incinta per la terza volta. “Sono scoppiata in lacrime dalla felicità: in quel momento non lo stavamo cercando, anche se lo desideravamo tantissimo“, aveva rivelato alle telecamere. Allora la gravidanza era ancora agli inizi, anche se il pancione già si vedeva bene, come lo hanno dimostrato le fotografie che sono state mostrate durante la trasmissione.

Questa volta, però, per informare le persone che la seguono, Pamela ha deciso di dare la notizia della nascita della figlia personalmente, e di farlo tramite un dolce post sul suo profilo di Instagram al quale ha accompagnato una bella fotografia insieme alla bambina appena nata.

Pamela Petrarolo mamma: il post su Instagram

“Benvenuta al Mondo Futura, sei il miracolo più bello del mondo… La tua Mamma” Sono le tenere parole con le quali la neo mamma ha accolto la terza figlia, che, come svelato, ha deciso di chiamare Futura.

L’ex concorrente del reality “La Fattoria” ha anche sottolineato la felicità di avere un bel trio di discendenti tutto al femminile: “3 figlie Femmine… mi sento Forte accanto a voi“, ha scritto.

In conclusione, l’opinionista di Barbara D’Urso ha svelato un tenero aneddoto sul padre di Futura, il suo compagno di 10 anni più giovane di lei: “Futura, ti confido una cosa… Tuo Papà Giovanni ha pianto come un bimbo“. La figlia è la prima per il compagno, che non appartiene al mondo dello spettacolo e di cui si sa poco, ma non è la prima per la Petrarolo. L’attrice ha infatti avuto altre due figlie, Angelica e Alice, dal suo matrimonio con Gianluca Pea terminato nel 2017.

