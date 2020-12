Elisabetta Gregoraci è rifatta? Mino Magli conferma: “Ho pagato io l’intervento”

Elisabetta Gregoraci è rifatta? A questa domanda ha risposto il presunto ex Mino Magli, che ha raccontato una sua verità davvero forte

Continuano le polemiche sulla figura della showgirl calabrese, soprattutto in questo momento di uscita di scena dalla casa del Grande Fratelli Vip. Tantissime le polemiche nei suoi confronti quando si trovava nel gioco, pettegolezzi e screzi che aumentano ora che è tornata alla sua vita normale dopo settimane di chiusura nella casa più spiata d’Italia. Ad affondare un colpo pesantissimo nei confronti della ex di Flavio Briatore è Mino Magli, che è andato giù duro nei confronti della showgirl, con parole pesanti in un intervista al settimanale Oggi che sarà in edicola domani giovedì 10 dicembre. Le accuse sono precise e parlano di tutta una messa in scena anche nel rapporto con Briatore, un finto fidanzamento dove la bellezza di Soverato doveva comparire al fianco dell’imprenditore solo nelle uscite pubbliche.

Elisabetta Gregoraci sarebbe stata fidanzata con Mino Magli per ben sette anni, dal 2000 fino al 2007. Con Briatore non c’era niente, si trattava solo di una storia di copertura per mostrare che lei era la donna dell’imprenditore. Sono queste le affermazioni gravi di Mino Magli, che ha anche detto che la showgirl non era per nulla innamorata di Briatore, ma era interessata solo ai suoi soldi. Davvero si tratta di parole pesantissime, ma al momento una netta risposta della diretta interessata ancora non è arrivata. Magli è andato oltre, parlando anche di un regalo che avrebbe fatto alla showgirl, un ritocco di estetica al décolleté che lei avrebbe chiesto prima della frequentazione con Briatore. Adesso ci attendiamo una risposta ufficiale da parte della showgirl, ma anche a questo punto di Flavio Briatore, che non avrà preso bene queste dichiarazioni di Magli. Si prospettano risposte infuocate anche se la Gregoraci ha già espresso un parere non positivo su Magli nella puntata scorsa del Grande Fratello Vip, senza però voler entrare nei dettagli della vicenda.