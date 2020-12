Paola Di Benedetto, la confessione ai fan: “Lo scorso anno l’ho fatto nella casa del Gf”

Paola Di Benedetto ha fatto una confessione ai suoi follower di Instagram relativa alla sua partecipazione al GF. Scopriamo di cosa si tratta

E’ stata la rivelazione della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, quello condotto per la prima volta da Alfonso Signorini. Un edizione che ha visto tanti personaggi sperare nella vittoria. Tra questi ricordiamo Antonella Elia – oggi nelle vesti di opinionista al fianco di Pupo – ma anche Rita Rusic Elisa De Panicis Andrea Denver ed Adriana Volpe solo per fare qualche nome. Un bel gruppo che ha visto trionfare la sensualissima ex Madre Natura in Ciao Darwin. Che in un primo momento era rimasta sulle sue, ma nella seconda parte del programma la vincitrice ha mostrato tutte le sue qualità caratteriali oltre che fisiche. Insomma, mai trionfo è stato più meritato, anche in un periodo non facile per la comparsa dell’emergenza Coronavirus nel nostro paese che ha condizionato anche il reality dello scorso anno.

Paola Di Benedetto è stata una protagonista del web anche dall’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. La sua storia con Federico Rossi va avanti a gonfie vele tanto che dopo la convivenza con la fine del primo lockdown, i due pare siano intenzionati ad intensificare il loro rapporto con una prospettiva di matrimonio che non sarebbe affatto una sorpresa. Intanto la diretta interessata è rimasta una protagonista assoluta su Instagram, con tantissimi suoi post che hanno raggiunto numeri importanti di consensi attraverso like e commenti per lei. Nell’ultimo post si è lasciata andare ad una confessione che è stata vista come un pizzico di nostalgia verso quello che è stato per lei lo scorso anno. “Comunque tra meno di un mese sono già 26 🙆🏻‍♀️. L’anno scorso li ho festeggiati nella Casa, quest’anno chi lo sa! 🤣. P.s.: ma con questi capelli cosa faccio, taglio o non taglio? ✂️”. Post che ha raggiunto velocemente numeri importanti, con i follower che sono rimasti nuovamente incantati dalla sua bellezza.