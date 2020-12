GF Vip, Cristiano Malgioglio ci prova: “Sono felice sia uscita, così lo corteggio io” – VIDEO

GF Vip che continua a regalare colpi di scena: uno dei personaggi più simpatici e divertenti della casa scherza con un compagno in gara

Continuano le emozioni ed i colpi di scena nella casa del Grande Fratello Vip. Con i nuovi concorrenti che pian piano stanno prendendo i loro spazi dopo gli abbandono illustri dal gioco di Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini. Proprio quello della showgirl ha scatenato tante reazioni, non solo tra i concorrenti all’interno della casa ma anche tra il pubblico. Con l’uscita di scena di una delle protagoniste principali che avrebbe potuto ambire alla vittoria finale, si è creato un vero e proprio vuoto all’interno del programma. Con una leader che ha creato sul suo personaggio tante storie ma anche qualche polemica di troppo, proveniente soprattutto dall’esterno della casa. Uno dei personaggi che invece sta emergendo in queste ore è di sicuro Cristiano Malgioglio, che sta rubando la scena con la sua forte personalità e simpatia.

GF Vip che sta vivendo momenti forti all’interno della casa. Le uscite di scena di due protagonisti forti hanno creato un certo vuoto che sta provando a colmare Cristiano Malgioglio con la sua simpatia assoluta. In uno dei suoi ultimi confessionali l’artista non ha esitato a fare una battuta che forse poi tanto battuta non è. Parlando dell’uscita di scena della Gregoraci e della fine di un possibile rapporto con Pierpaolo Pretelli, ha fatto intendere di non essere poi così amareggiato dall’uscita della showgirl, così da avere campo libero nel corteggiare Pretelli. Nel video postato dalla pagina ufficiale del Grande Fratello Vip si possono ascoltare le parole del diretto interessato che poi si lascia scappare una grossa risata a conferma del tono scherzoso delle sue parole. Ma in tanti sono pronti a scommettere che alla fine Malgioglio farà davvero la corte a Pretelli. Lo scopriremo nelle prossime puntate. Ma voi cosa ne pensate di queste dichiarazioni?