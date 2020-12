Gf Vip, Zelletta confessa il segreto su Uomini e Donne: “Lo fanno tutti i tronisti”

Andrea Zelletta concorrente del Gf Vip, si è fatto sfuggire un grosso segreto su Uomini e Donne, ha confessato ai compagni “lo fanno tutti i tronisti” ecco cosa ha raccontato

Andrea Zelletta, concorrente del Gf Vip, sembra aver perso il ruolo da “comodino” della casa, infatti ultimamente sta regalando ai telespettatori nuovi importanti gossip sul mondo della tv, l’ultimo a far scalpore è stato quello sul programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, Zelletta infatti aveva partecipato al programma come tronista, alla fine dopo tanta indecisione ha scelta Natalia Paragoni, sua attuale fidanzata.

Nella casa del Gf Vip, inizialmente non ha avuto tanto successo, infatti molti utenti su twitter l’hanno nominato “comodino” per il suo non esporsi all’interno della casa e non dare dinamiche all’interno del gioco, ma poi il pubblico ha cambiato idea riscontrando nell’ex tronista molta educazione, oltre al suo carattere pacato, il pubblico ha iniziato ad apprezzare la sua sincerità sul suo percorso televisivo e finalmente sta offrendo ai telespettatori lo show che desiderano tanto, infatti nell’ultima puntata ha risposto ad un autore che gli ha più volte chiesto di mettersi il microfono e adesso avrebbe rivelato di aver violato il regolamento di Uomini e Donne.

Leggi anche->Paolo Rossi: tutto quello che non sapevi su “Pablito”, moglie, figli e malattia

Andrea Zelletta, confessione shock su Uomini e Donne, “lo fanno tutti i tronisti”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NATALIA PARAGONI (@natyparagoni)

Andrea Zelletta nelle ultime ore si è lasciato sfuggire un segreto sull’amato programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, facendo delle dichiarazioni pesanti sul suo percorso, ammettendo di aver violato il regolamento mentre era tronista.

Zelletta ha confessato di aver più volte spiato le sue corteggiatrici su Instagram con un profilo finto, è una trasgressione del regolamento perché ai tronisti non è permesso utilizzare i social e per questo motivo il loro profilo viene disattivato, ma lui ha confessato di essere stato più furbo e si è creato un profilo fake per vedere cosa facessero le sue pretendenti, a quanto dice Zelletta questa pratica sarebbe una cosa comune tra i tronisti infatti ammette “Guardate che lo fanno tutti i tronisti: si creano profili finti e spiano tutto” per la redazione di Uomini e Donne questa sarà una bella gatta da pelar visto che non possono controllare quello che fanno i tronisti 24h su 24.

Andrea ha confessati agli amici del Grande Fratello “Ho avuto il profilo fake per 4 mesi quando facevo Uomini e Donne. Mi avevano tolto il vero account e io da furbo nel ho fatto un altro. Volevo controllare cosa facevano le mie corteggiatrici, Io comunque spiavo tutto, anche gli avvistamenti dei fan ecc. Raga controllavo tutto, anche a chi mettevano like le corteggiatrici”.

Zelletta ha dichiarato di essere stato un vero stalker durante il suo percorso a Uomini e Donne soprattutto con la sua attuale fidanzata, Natalia, ma che lo spionaggio verso di lei è finito male scoprendo le la ex corteggiatrice aveva messo dei like a dei bellissimi ragazzi, per questo motivo una volta arrivato in studio le ha fatto una scenata di gelosia.

Leggi anche->Arisa dichiara: “Rudy Zerby mi ha regalato un cuore”

Vedremo se le dichiarazione di Andrea Zelletta verranno prese in considerazione dalla regina della tv Maria De Filippi, e soprattutto scopriremo se subirà delle belle ramanzine.