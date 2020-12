Dpcm Natale: il Governo introduce una deroga al divieto di spostamento

Il Governo chiarisce, una volta e per tutte, come dovremo regolarci con gli spostamenti durante il periodo natalizio.

La decisione del Governo di limitare fortemente gli spostamenti in occasione delle festività natalizie ha sollevato grandi polemiche. Al di là della contrarietà al provvedimento mostrata dalle Regioni, oltre che da moltissimi cittadini, sono numerosi gli aspetti non completamente chiari del nuovo pacchetto di restrizioni. Tra limiti e deroghe, il Governo ha deciso di mettere a disposizione dei cittadini una pagina web sul proprio sito ufficiale finalizzata a sciogliere i dubbi su ciò che si potrà o non si potrà fare in questo Natale 2020. Tra gli importanti chiarimenti forniti dalla pagina di domande frequenti – le FAQ – pubblicata dall’Esecutivo, particolarmente rilevante è quello relativo alla possibilità di raggiungere il proprio partner anche in un altro comune. Una possibilità esplicitamente concessa anche nel periodo compreso tra 21 dicembre e 6 gennaio. Sul sito del Governo, infatti, si legge che sarà possibile ricongiungersi “se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione“.

Ma proprio queste tre definizioni, per molti, hanno contribuito a creare confusione sulle limitazioni. Per questa ragione le FAQ cercano tra le altre cose di spiegarne meglio il significato. E se sulla residenza i dubbi sono pochi – è giuridicamente definita come il luogo in cui la persona ha dimora abituale ed è, soprattutto, determinata dall’iscrizione nei registri anagrafici, circostanza che la rende “conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento” – più complessa è l’interpretazione del concetto dii domicilio, definito come “luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi“, che non deve necessariamente coincidere con la residenza. Diverso ancora, infine, potrebbe essere per alcuni il caso dell’abitazione, cioè “il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità“. La pagina di FAQ chiarisce che questa definizione possa adattarsi anche a periodi di tempo continuati, anche se limitati, durante l’anno, “o con abituale periodicità e frequenza per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze“. Esplicitamente escluse da questa categoria sono invece le seconde case, utilizzate da moltissimi italiani per trascorrere le vacanze.

Un chiarimento fondamentale anche per chi, magari abitando lontano dal partner per motivi di lavoro ma abituato a “riunirsi ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione“, potrà ora essere certo di trascorrere le feste di Natale insieme al proprio più caro affetto, anche se lo spostamento dovesse avvenire nel periodo tra 21 dicembre e 6 gennaio.