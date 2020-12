Paolo Rossi, calcio in lutto. Il commuovente ricordo della moglie sui social: “Per sempre”

Paolo Rossi è scomparso nella notte: la tragica notizia commentata sui social dalla moglie e dagli ex compagni di squadra in lacrime

L’eroe del Mundial del 1982 è scomparso nella notte dopo aver lottato contro un male incurabile. Aveva 64 anni. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stata la moglie Federica Cappelletti. La giornalista e scrittrice ha postato una foto su Instagram insieme al marito con il commento “Per sempre”. Immediate le reazioni dei personaggi pubblici e della televisione. Sconcerto e lacrime per gli ex compagni di squadra, ma anche di giornalisti ed addetti ai lavori nel mondo della televisione. Tra i primi commenti letti su Instagram si leggono quelli di Caterina Balivo ed Antonella Clerici. La Cappelletti ha scritto anche una frase sul suo profilo Facebook per il marito scomparso, frase che ha commosso tutti: “Non ci sarà mai nessuno come te, unico speciale. Dopo di te il niente assoluto”.

Paolo Rossi ha lasciato tutti i suoi amici e conoscenti senza parole. Ha dribblato tutti prima di abbandonare il campo nella sua ultima partita. I compagni di squadra della Nazionale ma anche delle squadre di club (Perugia Vicenza e Juventus) non hanno trattenuto le lacrime per questa grave perdita che arriva in questo difficile 2020 che ha portato via un altra icona del calcio italiano e mondiale. Pablito era sposato con la Cappelletti da 10 anni, con lei che aveva 16 anni in meno di lui. Due figlie Maria Vittoria di 10 anni e Sofia Elena di 8 che si sono aggiunte ad Alessandro (38 anni) che aveva avuto con la sua prima moglie Simonetta Rizzato. Federica Cappelletti ha avuto bellissime parole per il compagno scomparso, lei che aveva scritto un libro per lui e sulla sua carriera “La vita è un attimo” che ne racconta non solo le gesta nel Mundual 1982 in Spagna con il trionfo italiano. Ma anche tanti aneddoti sulla vita del campione che resterà nei cuori di tutti gli italiani.