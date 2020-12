L’ex tronista di Uomini e Donne Rossella Intellicato è diventata mamma giorni fa ma pochi lo sapevano: la donna lo ha annunciato ai followers solo una settimana dopo, e così la foto del bebè ha stupito tutti.

Una mamma a sorpresa Rossella Intellicato, che con l’annuncio della nascita del figlio ha lasciato tutti i fan di Uomini e Donne senza parole. Il tenero post dedicato al neonato in realtà arriva una settimana dopo la sua nascita. Ecco la dedica social al bebè.

Rossella Intellicato: mamma per la prima volta

Rossella Intellicato è finalmente diventata mamma a 35 anni, il 2 dicembre infatti ha partorito il suo primo figlio, avuto dal compagno Giovanni Ferrero.

La Intellicato ha iniziato a farsi conoscere al grande pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello 14, dopo il quale è diventata una tra le troniste nel noto programma di Maria De Filippi Uomini e Donne, che ha però abbandonato a seguito di una lite con Tina Cipollari. È stata per un periodo al centro del gossip a causa di un suo travolgente flirt con Jeremìas Rodriguez, fratello di Belén, che però è durato poco. Dopo essersi laureata in marketing e comunicazione d’impresa, la donna adesso è impegnata nella moda con la creazione di un brand personale.

L’annuncio dell’arrivo del figlio

È sembrata molto strana ai followers la sua scelta di non annunciare fino all’ultimo la sua gravidanza: l’annuncio sui social infatti è arrivato solo lo scorso 9 novembre, quando la donna era già al nono mese, quattro settimane prima del termine della gestazione.

La showgirl aveva spiegato la ragione di questa sua estrema cautela nella didascalia che accompagnava la bella fotografia di lei con il pancione.

“Vi svelo un segreto…“, aveva annunciato nel post. “Ho voluto aspettare a dirlo perché questo dono di Dio l’ho desiderato talmente tanto che è stato custodito dentro il cuore per mesi“, recitava la scritta. L’ex gieffina aveva lanciato anche un dolce messaggio di incoraggiamento per tutte le donne in cerca di figli, incoraggiandole a non mollare: “Prima o poi arriva“.

Il post a sorpresa sui social: è nato il figlio

Rossella Intellicato non si è arresa ed è riuscita così alla fine a coronare il suo sogno.

Il 2 dicembre infatti è nato il piccolo Francesco Leone Maria, questo il suo nome. Un annuncio “a sorpresa” perché anche se il post su Instagram è stato pubblicato il 9 dicembre, in realtà, come spiegato dalla neo mamma in didascalia, il bebè e arrivato una settimana prima.

Le parole che Rossella dedica al suo piccolo hanno commosso tutti: “Mentre il mondo era nel caos, tu Francesco Leone Maria ci hai riempito il cuore di gioia. Ti amiamo“.

A scatenare la valanga di like, l’irresistibile fotografia del piccolo appena nato. Immediati sono arrivati anche i numerosi commenti di auguri da parte dei tanti followers, tra cui spuntano anche alcuni nomi di vip, tra cui Gemma Galgani e Lidia Vella.